Endor AG: Neuer CFO ab November 2023 - Wechsel im Vorstand

Die Endor AG, ein weltweit tätiger Anbieter von Ausrüstung für Rennsimulationen, gibt einen Wechsel im Vorstand bekannt. Matthias Kosch wird ab dem 1. November 2023 als neuer CFO die Nachfolge von Andras Semsey antreten. Semsey, der seit 2004 Mitglied des Vorstands ist, wird seinen Vertrag, der am 31. Dezember 2023 ausläuft, nicht verlängern.Matthias Kosch bringt umfangreiche Erfahrung als Finanzvorstand börsennotierter Unternehmen sowie in der kaufmännischen Steuerung mittelständischer Unternehmen mit. Er war seit 2008 für die Blue Cap AG tätig, eine mittelständische börsennotierte Industrieholding. Dort arbeitete er zunächst als Beteiligungsmanager und später als CFO. Während seiner Tätigkeit als CFO hat sich der Umsatz der Blue Cap-Firmengruppe mehr als vervierfacht. Kosch hat ein Studium der Betriebswirtschaftslehre an der Hochschule München abgeschlossen.Matthias Kosch wird ab dem 1. Januar 2024 die alleinige Verantwortung für den Bereich Finance in der Endor AG übernehmen und gemeinsam mit CEO Thomas Jackermeier für den Kapitalmarkt verantwortlich sein. Bis zu diesem Datum wird der Vorstand für eine Übergangszeit als Fünfervorstand tätig sein.Der Aufsichtsrat dankt Andras Semsey für seine langjährige Tätigkeit im Unternehmen und seine gute Zusammenarbeit. Semsey wird für eine Übergangszeit von bis zu zwei Jahren weiterhin beratend zur Verfügung stehen.Die Endor AG entwickelt und vermarktet weltweit Ausrüstung für Rennsimulationen, darunter High-End-Lenkräder und Pedale für Simulationen auf Spielkonsolen und PCs sowie Fahrschulsimulatoren. Das Unternehmen legt großen Wert auf Kreativität und Innovation und führt Produktentwicklung und Prototypenbau in eigener Regie und gemeinsam mit spezialisierten Technologiepartnern durch. Die Produkte werden hauptsächlich in Asien produziert und unter der Marke FANATEC über e-Commerce-Kanäle an Endkunden in Europa, USA, Kanada, Australien und Japan vertrieben. Die Endor AG wurde 1997 gegründet und beschäftigt weltweit 207 Mitarbeiter. Im Jahr 2022 erwirtschaftete das Unternehmen einen Konzernumsatz von 119,2 Millionen Euro.Die Aktie der Endor AG notiert im Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München und Stuttgart.

Die ENDOR Aktie wird aktuell mit einem Plus von +10,20 % und einem Kurs von 5,40EUR gehandelt.