Lanxess: UBS und Baader Bank senken Kursziele - Gewinne unter Druck

Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für den Chemiekonzern Lanxess von 30 auf 25 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Quartalszahlen, die am 8. November veröffentlicht werden, werden voraussichtlich den anhaltenden Druck auf die Gewinne des Unternehmens bestätigen. Die Analystin Priyanka Patel schrieb in einer Studie, dass eine Senkung des Ausblicks möglich sei. Sie reduzierte ihre Prognose für das operative Ergebnis (Ebitda) um zehn Prozent unter der Konsensschätzung für das dritte Quartal. Für das laufende Geschäftsjahr erwartet sie, dass das Ebitda unter der Unternehmenszielspanne liegt.Die Baader Bank hat ebenfalls das Kursziel für Lanxess gesenkt, von 42 auf 40 Euro, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Analyst Konstantin Wiechert glaubt, dass der Spezialchemiekonzern seine bereits reduzierte Prognose für das Jahr 2023 noch verfehlen wird. Er sieht jedoch mittelfristig erhebliches Aufwärtspotenzial für die Aktie. Eine Erholung wird jedoch erst erwartet, wenn es verlässliche Hinweise auf eine spürbare Erholung der Nachfrage gibt.Die Kommentare im Anschluss an den Artikel beziehen sich nicht auf die Analyse der Banken, sondern auf politische Themen. Ein Nutzer kritisiert die Regierung und die Grünen, während ein anderer darauf hinweist, dass die Förderung grüner Technologien in der Vergangenheit zu einer besseren Lage geführt hätte.Insgesamt zeigen die beiden Bankanalysen, dass sowohl die UBS als auch die Baader Bank skeptisch in Bezug auf die Gewinne und die Prognosen von Lanxess sind. Die niedrigeren Kursziele spiegeln diese Bedenken wider. Es bleibt abzuwarten, wie sich das Unternehmen in den kommenden Quartalen entwickeln wird und ob es in der Lage sein wird, die Erwartungen der Analysten zu erfüllen.

Die Lanxess Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,97 % und einem Kurs von 24,05EUR gehandelt.