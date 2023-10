Erholung des Euro: Leichte Gegenbewegung nach Verlusten - Inflationsdaten überraschen positiv

Der Euro hat sich am Donnerstag etwas von seinen jüngsten Verlusten erholt und kostete zuletzt 1,0562 US-Dollar. Am Mittwoch war der Euro auf den tiefsten Stand seit Anfang des Jahres gefallen. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs auf 1,0539 US-Dollar festgesetzt. Beobachter sehen in dem Anstieg eine leichte Gegenbewegung nach den jüngsten Verlusten. Gestützt wurde der Euro zudem durch die deutschen Verbraucherpreise, die im September auf den tiefsten Stand seit Beginn des Ukraine-Krieges gesunken sind. Ökonomen machen dafür vor allem Basiseffekte verantwortlich. Die Verbraucherpreisdaten für die gesamte Eurozone werden am Freitag veröffentlicht.Am Freitag hat sich der Euro nach deutlichen Kursverlusten im Verlauf der Woche stabilisiert und zeitweise über 1,06 US-Dollar gestiegen. Im New Yorker Handel kostete der Euro zuletzt 1,0571 Dollar. Die EZB hatte den Referenzkurs auf 1,0594 Dollar festgesetzt. Die Kursentwicklung wurde mit einer leichten Dollar-Schwäche begründet. Die zeitweise bessere Stimmung an den Aktienmärkten dämpfte die Nachfrage nach dem Dollar. US-Konjunkturdaten stützten den Dollar jedoch. Neue Inflationsdaten aus der Eurozone überraschten positiv, die Teuerung ging im September deutlich und stärker zurück als erwartet. Die Gesamtrate fiel von 5,2 auf 4,3 Prozent. Die EZB wird vermutlich ihre Zinsen nicht weiter erhöhen.Am Freitagmittag hat der Euro seinen moderaten Erholungskurs fortgesetzt und kostete 1,0610 US-Dollar. Die Kursgewinne wurden vor allem mit dem abwertenden Dollar erklärt. Die bessere Stimmung an den Aktienmärkten dämpfte die Nachfrage nach dem Dollar. Neue Inflationsdaten aus der Eurozone überraschten positiv, die Teuerung ging im September deutlich und stärker zurück als erwartet. Die Gesamtrate fiel von 5,2 auf 4,3 Prozent. Die EZB wird vermutlich ihre Zinsen nicht weiter erhöhen.Am Freitagmorgen hat der Euro seinen moderaten Erholungskurs fortgesetzt und kostete 1,0580 US-Dollar. Zur Wochenmitte war der Kurs auf den tiefsten Stand seit Januar gefallen. Die EZB hatte den Referenzkurs auf 1,0539 Dollar festgesetzt. Es werden Inflationszahlen aus der Eurozone erwartet, bei denen mit einem deutlichen Rückgang der Teuerungsrate gerechnet wird. In den USA werden ebenfalls Inflationsdaten erwartet, bei denen der Preisindex PCE veröffentlicht wird. Die Fed steuert wohl auf ein Ende ihrer kräftigen Zinsanhebungen zu, zusätzliche Straffungen zur Inflationseindämmung sind jedoch nicht ausgeschlossen.

Die Währung EUR/USD wird aktuell mit einem Plus von +0,24 % und einem Kurs von 1,059USD gehandelt.