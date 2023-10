UBS wird im dritten Quartal 2023 Verluste von 2,2 Milliarden Dollar verbuchen: Credit Suisse-Übernahme belastet Bilanz

Die UBS wird im dritten Quartal 2023 Verluste in ihrer Bilanz verzeichnen, da sie sich von bestimmten Kreditportfolios der früheren Credit Suisse trennt. Dies geht aus dem Geschäftsbericht der Credit Suisse für das erste Halbjahr 2023 hervor. Die Kreditportfolios werden in der neu geschaffenen "Bad Bank" mit dem Namen "Non-Core and Legacy" gehalten. Die Umgliederung dieser Kredite von "zu fortgeführten Anschaffungskosten" zu "zur Veräußerung gehalten" wird voraussichtlich zu einem Verlust von rund 1,6 Milliarden Dollar führen. Zudem wird die UBS "bestimmte Managementvereinbarungen" auflösen, was weitere Verluste von bis zu 0,6 Milliarden Dollar im dritten Quartal zur Folge haben wird.Die Credit Suisse, die Anfang Juni von der UBS übernommen wurde, legt zudem mehr Geld für Rechtsfälle beiseite. Im Halbjahresbericht werden Rückstellungen für Rechtsrisiken in Höhe von 1,48 Milliarden Franken ausgewiesen, im Vergleich zu knapp 1,35 Milliarden Ende August. Die Credit Suisse hat ihre Rechtsfälle in einem höheren Tempo abgearbeitet, nachdem sie von der UBS übernommen wurde. Die UBS wird jedoch noch lange mit den Altlasten der Credit Suisse beschäftigt sein, da ein Zivilprozess um Schadenersatzklagen der Republik Mosambik gegen die CS beginnt und US-Ermittlungen wegen möglicher Verletzungen von Russlandsanktionen aufgedeckt wurden.Die UBS treibt auch die Abwicklung der Nicht-Kern-Geschäfte der Credit Suisse voran. Die Umklassifizierung bestimmter Kredite wird im dritten Quartal zu Verlusten von rund 1,6 Milliarden Dollar führen. Zudem werden "bestimmte Managementvereinbarungen" aufgelöst, was weitere 600 Millionen Dollar kosten könnte. Die Credit Suisse hatte bereits im zweiten Quartal ihre Bücher aufgeräumt und wies einen bereinigten Verlust vor Steuern von 3,5 Milliarden Franken aus. Die Bank verzeichnete verschiedene Wertberichtigungen und Abschreibungen, die zu Sonderposten von fast 7 Milliarden Franken führten.Die Credit Suisse erlitt im ersten Halbjahr 2023 Netto-Vermögensabflüsse von 100,3 Milliarden Franken, wobei der größte Abfluss im Wealth Management zu verzeichnen war. Die Bank hat auch den Abbau von Arbeitsplätzen vorangetrieben und hatte per Ende Juni 2023 45.129 Vollzeitäquivalente auf der Lohnliste, was einem Rückgang von 6 Prozent im Vergleich zu Ende März entspricht.Insgesamt wird die Abwicklung der Nicht-Kern-Bereiche der Credit Suisse die UBS im dritten Quartal 2023 finanziell belasten. Die Credit Suisse legt zudem mehr Geld für Rechtsfälle beiseite und die UBS wird weiterhin mit den Altlasten der Credit Suisse konfrontiert sein. Die UBS treibt auch die Abwicklung der Nicht-Kern-Geschäfte voran, was zu weiteren Verlusten führen wird. Die Credit Suisse hat bereits im zweiten Quartal ihre Bücher aufgeräumt und einen bereinigten Verlust vor Steuern ausgewiesen. Die Bank verzeichnete verschiedene Wertberichtigungen und Abschreibungen. Die Credit Suisse erlitt im ersten Halbjahr 2023 Netto-Vermögensabflüsse und hat den Abbau von Arbeitsplätzen vorangetrieben.

