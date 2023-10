Bundesanleihen verlieren an Wert: Renditen steigen und Marke von 3 Prozent rückt näher

Deutsche Bundesanleihen haben am Donnerstag erneut Kursverluste hinnehmen müssen. Der Euro-Bund-Future, der als richtungsweisender Terminkontrakt gilt, fiel um 0,47 Prozent auf 127,69 Punkte. Gleichzeitig stiegen die Renditen weiter an und zehnjährige Bundesanleihen rentierten mit bis zu 2,93 Prozent. Die Marke von drei Prozent, die zuletzt Mitte 2011 erreicht wurde, rückt somit immer näher.Der Hauptgrund für die Kursverluste ist nach wie vor die Erwartung der Anleger, dass die Notenbanken ihre Zinsanhebungen noch nicht abgeschlossen haben. Insbesondere Vertreter der US-Notenbank Fed äußern sich nahezu täglich zu diesem Thema. Zudem wird erwartet, dass die Leitzinsen für längere Zeit auf einem hohen Niveau gehalten werden. Zinssenkungen, wie sie für die USA im Jahr 2024 erwartet werden, scheinen derzeit eher unwahrscheinlich zu sein.Inflationsdaten aus Spanien und Deutschland hatten nur geringe Auswirkungen auf die Märkte. In Spanien stieg die Teuerungsrate im September zwar an, aber nicht so stark wie erwartet. In Deutschland deuten die Zahlen aus den Bundesländern auf einen deutlichen Rückgang der Inflation hin, der jedoch größtenteils auf einen statistischen Effekt zurückzuführen ist. Die steigenden Ölpreise könnten jedoch eine Reaktion der Notenbanken zur Folge haben.Am Nachmittag werden in den USA Wachstumszahlen für das Frühjahresquartal erwartet. Zudem veröffentlicht die Regierung ihre wöchentlichen Arbeitsmarktdaten, die einen Einblick in die kurzfristige Entwicklung geben. Der Arbeitsmarkt spielt eine wichtige Rolle für die Geldpolitik der US-Notenbank Fed, da er Auswirkungen auf die Lohnentwicklung und die Inflation hat.Am Freitag konnten die Kurse deutscher Bundesanleihen wieder deutlich steigen. Der Euro-Bund-Future stieg um 0,62 Prozent auf 128,46 Punkte und die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen fiel auf 2,84 Prozent. Neue Inflationsdaten aus der Eurozone belasteten die Anleihen , da die Teuerung im September stärker zurückging als erwartet. Die Europäische Zentralbank (EZB) hat in den letzten Jahren mit Zinsanhebungen gegen die hohe Inflation angekämpft, aber zuletzt angedeutet, dass der Höhepunkt erreicht sein könnte.Am Donnerstag starteten deutsche Bundesanleihen mit Kursgewinnen in den Handel. Der Euro-Bund-Future stieg um 0,12 Prozent auf 128,44 Punkte und die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen betrug 2,85 Prozent. Im Tagesverlauf wurden neue Inflationsdaten aus Deutschland erwartet, die aufgrund statistischer Effekte einen deutlichen Rückgang der Teuerungsrate zeigten. Die steigenden Ölpreise könnten jedoch den Effekt abschwächen. In den USA wurden am Nachmittag Wachstumszahlen und Arbeitsmarktdaten veröffentlicht, die für die Geldpolitik der US-Notenbank Fed von Bedeutung sind.

BUND Future wird aktuell mit einem Plus von +0,63 % und einem Kurs von 128,5EUR gehandelt.