Kurse deutscher Bundesanleihen: Uneinheitliche Entwicklung in nur zwei Tagen - Was Anleger jetzt wissen müssen!

Die Kurse deutscher Bundesanleihen sind am Donnerstag überwiegend gefallen. Die Umlaufrendite stieg im Gegenzug von 2,80 Prozent am Vortag auf 2,92 Prozent, wie die Deutsche Bundesbank in Frankfurt mitteilte. Unter den Bundeswertpapieren gab es 67 Verlierer mit Kursabschlägen von bis zu 2,09 Prozentpunkten. Dem standen sieben Gewinner mit Aufschlägen von bis zu 0,029 Punkten gegenüber. Der Rentenindex Rex fiel um 0,38 Prozent auf 122,25 Punkte. Diesen Index berechnet die Deutsche Börse auf Basis der Kassakurse ausgesuchter Anleihen.Am Freitag hingegen sind die Kurse deutscher Bundesanleihen überwiegend gestiegen. Die Umlaufrendite fiel im Gegenzug von 2,92 Prozent am Vortag auf 2,86 Prozent, wie die Deutsche Bundesbank in Frankfurt mitteilte. Unter den Bundeswertpapieren gab es drei Verlierer mit Kursabschlägen von bis zu 0,185 Prozentpunkten. Dem standen 72 Gewinner mit Aufschlägen von bis zu 1,21 Punkten gegenüber. Der Rentenindex Rex stieg um 0,33 Prozent auf 122,65 Punkte. Diesen Index berechnet die Deutsche Börse auf Basis der Kassakurse ausgesuchter Anleihen.Die Kurse deutscher Bundesanleihen sind somit in den letzten beiden Tagen uneinheitlich entwickelt. Am Donnerstag fielen die Kurse, während sie am Freitag wieder stiegen. Die Umlaufrendite, die den Zinssatz angibt, den Anleger für deutsche Bundesanleihen erhalten, stieg am Donnerstag von 2,80 Prozent auf 2,92 Prozent und fiel am Freitag wieder auf 2,86 Prozent.Unter den Bundeswertpapieren gab es am Donnerstag 67 Verlierer und sieben Gewinner. Die Verlierer verzeichneten Kursabschläge von bis zu 2,09 Prozentpunkten, während die Gewinner Aufschläge von bis zu 0,029 Punkten verzeichneten. Am Freitag gab es hingegen nur drei Verlierer, die Kursabschläge von bis zu 0,185 Prozentpunkten verzeichneten, während es 72 Gewinner gab, die Aufschläge von bis zu 1,21 Punkten verzeichneten.Der Rentenindex Rex, der die Entwicklung der deutschen Bundesanleihen abbildet, fiel am Donnerstag um 0,38 Prozent und stieg am Freitag um 0,33 Prozent. Der Index wird von der Deutschen Börse auf Basis der Kassakurse ausgesuchter Anleihen berechnet.Die Entwicklung der Kurse deutscher Bundesanleihen ist von verschiedenen Faktoren abhängig, wie zum Beispiel der allgemeinen Marktlage, der Inflationserwartung und der Geldpolitik der Europäischen Zentralbank. Anleger beobachten die Entwicklung der Kurse und der Umlaufrendite, um ihre Anlageentscheidungen zu treffen.

Der REX-Index (Gesamt-Index) wird aktuell mit einem Plus von +0,06 % und einem Kurs von 124,3PKT gehandelt.