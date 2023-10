JDC Group verkauft eigene Aktien an Provinzial - Stärkung der Partnerschaft mit Sparkassen

Die JDC Group AG hat ihre eigenen Aktien an den Provinzial Konzern verkauft. Der Vorstand der JDC Group AG hat mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, 687.022 eigene Aktien (entspricht ca. 5% des Grundkapitals) an die Provinzial Beteiligungsgesellschaft mbH zu einem Preis von 19,00 Euro je Aktie zu veräußern. Der Verkaufserlös von rund 13 Millionen Euro soll für die Finanzierung von Akquisitionen und das weitere organische Wachstum verwendet werden.Die JDC Group AG ist ein Unternehmen, das eine digitale Plattform für Versicherungen, Investmentfonds und andere Finanzprodukte und -dienstleistungen anbietet. Durch die Zusammenarbeit mit der Provinzial will das Unternehmen seine langfristige Partnerschaft mit den Sparkassen stärken. Das bereits bestehende Joint Venture zwischen JDC und Provinzial, die Einfach-gut-versichert GmbH, ermöglicht die Abwicklung von Dritt-Versicherungsprodukten für Privatkunden im Sparkassenvertrieb. Durch die Beteiligung der Provinzial an der JDC Group AG sollen perspektivisch deutliche Geschäfts- und Ertragszuwächse in der Bancassurance erzielt werden.Die Provinzial ist der zweitgrößte öffentliche Versicherer Deutschlands und gehört zu den großen deutschen Versicherungsgruppen. Mit Hauptsitz in Münster hat der Konzern fünf Millionen Kunden und ist in Nordrhein-Westfalen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern, Hamburg und Teilen von Rheinland-Pfalz tätig. Die Beteiligung an der JDC Group AG soll dazu beitragen, die digitale Plattformfähigkeit des Provinzial Konzerns weiter zu stärken und den Know-how-Transfer zu verbessern.Die JDC Group AG setzt auf Nachhaltigkeit und hat sich den ESG-Kriterien verpflichtet. Das Unternehmen möchte dazu beitragen, Tonnen von Papier einzusparen und den Alltag von Finanzintermediären und Kunden einfacher zu gestalten. Mit mehr als 16.000 angeschlossenen Plattformnutzern, rund 1,5 Millionen Kunden und einem jährlichen Absatz von rund zwei Milliarden Euro ist die JDC Group AG einer der Marktführer im deutschsprachigen Raum.Die strategische Beteiligung der Provinzial an der JDC Group AG wird als wichtiger Schritt zur Stärkung der langfristigen Partnerschaft mit den Sparkassen angesehen. Die JDC Group AG freut sich über die Beteiligung der Provinzial als Aktionär und sieht dies als langfristiges und strategisches Commitment zur Zusammenarbeit mit den Sparkassen. Der Vorstandsvorsitzende des Provinzial Konzerns, Dr. Wolfgang Breuer, betont, dass die Beteiligung an der JDC Group AG dazu beitragen wird, die digitale Plattformfähigkeit des Provinzial Konzerns weiter zu stärken und perspektivisch deutliche Geschäfts- und Ertragszuwächse zu erzielen.

Die JDC Group Aktie wird aktuell mit einem Minus von -4,12 % und einem Kurs von 17,45EUR gehandelt.