Diageo bestätigt mittelfristige Ziele bis 2025: Umsatz- und Gewinnsteigerung trotz Herausforderungen

Der Spirituosenhersteller Diageo hat seine mittelfristigen Ziele bis zum Geschäftsjahr 2025 bestätigt. Das Unternehmen strebt in den Geschäftsjahren 2023 bis 2025 ein organisches Umsatzwachstum von durchschnittlich fünf bis sieben Prozent pro Jahr an. Dabei werden Währungs- und Portfolioeffekte herausgerechnet. Das organische operative Ergebnis soll in diesem Zeitraum um sechs bis neun Prozent steigen. Das Management rechnet weiterhin mit einem schwierigen Umfeld, das von Kostendruck und wirtschaftlichen und politischen Unsicherheiten geprägt ist. Dennoch ist Vorstandschefin Debra Crew zuversichtlich, dass Diageo stark genug ist, um diesen Herausforderungen zu begegnen. Das Unternehmen wird weiterhin in Innovationen und Marketing investieren.Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Diageo nach einem Zwischenbericht auf "Overweight" belassen und ein Kursziel von 4000 Pence festgelegt. Die Analystin Celine Pannuti lobte die Bestätigung des Ausblicks auf das Jahr 2024 durch das Management des Spirituosenkonzerns. Diageo biete die beste Kombination aus begrenzten Ertragsrisiken und einer attraktiven Bewertung.Diageo ist ein weltweit führender Spirituosenhersteller mit bekannten Marken wie Johnnie Walker, Smirnoff und Guinness. Das Unternehmen ist in über 180 Ländern tätig und erzielte im Geschäftsjahr 2022 einen Umsatz von 12,7 Milliarden Pfund. Diageo hat sich zum Ziel gesetzt, seine Marktposition weiter auszubauen und das Wachstum in den kommenden Jahren voranzutreiben.Die Bestätigung der mittelfristigen Ziele durch Diageo zeigt das Vertrauen des Unternehmens in seine Fähigkeit, trotz der aktuellen Herausforderungen erfolgreich zu sein. Das organische Umsatzwachstum und die Steigerung des operativen Ergebnisses sind wichtige Kennzahlen für die langfristige Entwicklung von Diageo. Die positive Einschätzung der US-Bank JPMorgan unterstreicht die Attraktivität der Aktie für Investoren.Es bleibt abzuwarten, wie sich Diageo in den kommenden Jahren entwickeln wird und ob das Unternehmen seine Ziele erreichen kann. Die Spirituosenbranche ist von verschiedenen Faktoren wie dem Konsumverhalten der Verbraucher, regulatorischen Vorschriften und dem Wettbewerb geprägt. Diageo wird sich weiterhin auf Innovationen und Marketing konzentrieren, um seine Marktposition zu stärken und das Wachstum voranzutreiben.

Die Diageo Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,17 % und einem Kurs von 35,60EUR gehandelt.