HELLA: Vorsitzender der Geschäftsführung tritt zurück - Neuer CEO übernimmt ab 2024

Der Vorsitzende der Geschäftsführung der HELLA GmbH & Co. KGaA, Michel Favre, wird zum 31. Dezember 2023 aus dem Unternehmen ausscheiden. Dies wurde heute vom Gesellschafterausschuss in gegenseitigem Einvernehmen beschlossen. Zum neuen Vorsitzenden der Geschäftsführung wurde Bernard Schäferbarthold ernannt, der derzeit als CFO den Unternehmensbereich Finanzen und Controlling leitet. Die Ernennung tritt am 1. Januar 2024 in Kraft. Bis zur Regelung der Nachfolge wird Schäferbarthold die CFO-Funktion in Personalunion mit seiner neuen Position verantworten.Der Gesellschafterausschuss würdigte Schäferbartholds hohe Managementkompetenz und seine Verdienste um das Unternehmen. Er habe HELLA in den letzten Jahren sicher durch ein von zahlreichen Herausforderungen geprägtes Branchenumfeld gesteuert. Mit der Ernennung von Schäferbarthold sei das Unternehmen nicht nur strategisch und finanziell, sondern auch personell hervorragend aufgestellt. Gleichzeitig bedankte sich der Ausschuss bei Michel Favre für seine ausgezeichnete Arbeit. Unter seiner Führung habe HELLA die Kooperation mit Faurecia unter dem FORVIA Dach weiter vorangetrieben und zahlreiche Synergien realisiert.Bernard Schäferbarthold äußerte sich erfreut über seine neue Position und bezeichnete es als große Ehre, die Leitung eines traditionsreichen und zukunftsorientierten Unternehmens wie HELLA zu übernehmen. Als Teil von FORVIA sei das Unternehmen heute ein globaler Marktführer und weniger Risiken ausgesetzt. Schäferbarthold möchte das gemeinsame Know-how nutzen, um die Innovationsgeschwindigkeit zu beschleunigen, die Autonomie in den verschiedenen Regionalmärkten zu stärken und die führende Position von HELLA weiter auszubauen.HELLA ist ein deutsches Unternehmen, das sich auf die Entwicklung und Produktion von Lichtsystemen und Fahrzeugelektronik spezialisiert hat. Das Unternehmen wurde 1899 gegründet und ist heute ein globaler Marktführer in der Automobilindustrie. HELLA ist im MDAX gelistet und hat seinen Hauptsitz in Lippstadt, Deutschland.

