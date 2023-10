Hunderte Stahlindustrie-Beschäftigte protestieren in Bremen für günstigere Strompreise

Mehrere Hundert Beschäftigte der Stahlindustrie haben in Bremen für eine Entlastung der Unternehmen angesichts hoher Strompreise protestiert. Laut dem Stahlkonzern ArcelorMittal versammelten sich am Donnerstag Beschäftigte des Unternehmens und von Partnerfirmen, um für die Einführung eines günstigeren Strompreises zu demonstrieren. Die Polizei schätzte die Teilnehmerzahl auf etwa 500. Die Gewerkschaft IG Metall und ArcelorMittal hatten zu der Versammlung aufgerufen.Der Vorstand von ArcelorMittal Bremen, Michael Hehemann, forderte einen wettbewerbsfähigen Brückenstrompreis, um die Phase der Transformation zur klimaneutralen Stahlproduktion bewältigen zu können. Auch Bremens Regierungschef Andreas Bovenschulte (SPD) warb für den Industriestrompreis, auch Brückenstrompreis genannt. Er betonte, dass die Bundesregierung den Industriestrompreis umsetzen müsse, um den Standort der Hütte zu sichern.Die Forderung nach einem staatlich subventionierten Industriestrompreis wurde jedoch von der FDP-Fraktion Bremen kritisiert. Der energiepolitische Sprecher der Fraktion, Marcel Schröder, argumentierte, dass ein solcher Preis zu teuer sei und europarechtlich zweifelhaft. Zudem würde er den Wettbewerb verzerren und den Anreiz zum Ausbau erneuerbarer Energien senken.Auch die Familienunternehmer äußerten Kritik an der Forderung nach einem Industriestrompreis. Der Bremer Landesvorsitzende des Interessenverbands, Peter Bollhagen, bezeichnete den Industriestrompreis als eine Subvention auf Kosten des Mittelstandes.Die Proteste der Beschäftigten der Stahlindustrie in Bremen verdeutlichen die Sorge um die hohen Strompreise und deren Auswirkungen auf die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen. Die Forderung nach einem günstigeren Industriestrompreis wird von Gewerkschaften und Unternehmensvertretern unterstützt, während Politiker anderer Parteien Bedenken hinsichtlich der Kosten und der Auswirkungen auf den Wettbewerb und den Ausbau erneuerbarer Energien äußern.Die Entscheidung über die Einführung eines Industriestrompreises liegt letztendlich bei der Bundesregierung. Es bleibt abzuwarten, wie sie auf die Forderungen der Beschäftigten und der Industrie reagieren wird und ob es zu einer Entlastung der Unternehmen in Bezug auf die Strompreise kommen wird.

Die ArcelorMittal Aktie wird aktuell mit einem Minus von -0,57 % und einem Kurs von 23,73EUR gehandelt.