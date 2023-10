Sartorius Aktie: Kursziel gesenkt, aber Kaufempfehlung bleibt - Quartalszahlen könnten für positive Impulse sorgen

Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für die Aktie des Pharma- und Laborausrüsters Sartorius von 390 auf 380 Euro gesenkt, die Einstufung jedoch auf "Buy" belassen. Analyst Odysseas Manesiotis begründet dies mit jüngsten Aussagen aus der Branche und einem Blick auf den Abbau von Lagerbeständen. Diese geben Grund zur Optimismus für die am 19. Oktober anstehenden Quartalszahlen des Unternehmens. Manesiotis betont zudem die guten langfristigen Perspektiven von Sartorius und weist darauf hin, dass die Aktie weiterhin mit einem erheblichen Abschlag zur Branche gehandelt wird. Dennoch bevorzugt er fundamental weiterhin die Tochtergesellschaft Sartorius Stedim Biotech.Die französische Großbank Societe Generale (SocGen) hat Sartorius von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 359 auf 382 Euro angehoben. Analystin Delphine Le Louët begründet ihre Kaufempfehlung für die Aktie des Laborausrüsters damit, dass die erwartete Gesamtrendite nun bei über 15 Prozent liegt. Dies wird auch vom mittlerweile positiveren Anlagehintergrund gestützt. Le Louët verweist auf die vom Abbau überschüssiger Lagerbestände verlagerte Fokussierung hin zur Margensteigerung.Insgesamt zeigen die Analysten von Berenberg und Societe Generale eine positive Einschätzung für die Aktie von Sartorius. Beide Banken sehen Potenzial für Kurssteigerungen und empfehlen den Kauf der Aktie. Die Quartalszahlen, die am 19. Oktober veröffentlicht werden, könnten weitere positive Impulse liefern. Sartorius ist ein Pharma- und Laborausrüster, der unter anderem Produkte und Dienstleistungen für die Biotechnologie- und Pharmaindustrie anbietet. Das Unternehmen hat in den letzten Jahren ein starkes Wachstum verzeichnet und seine Position in der Branche gestärkt.Die Aktie von Sartorius wird derzeit mit einem Abschlag zur Branche gehandelt, was für Anleger eine attraktive Einstiegschance bedeuten könnte. Die langfristigen Perspektiven des Unternehmens werden von den Analysten positiv bewertet. Sartorius hat sich auf die Fahnen geschrieben, weiterhin profitabel zu wachsen und seine Marktposition auszubauen. Die Analysten von Berenberg und Societe Generale sehen dies als gute Voraussetzung für zukünftige Kurssteigerungen der Aktie. Anleger sollten die Quartalszahlen am 19. Oktober im Auge behalten, um weitere Informationen über die Entwicklung des Unternehmens zu erhalten.

Die Sartorius Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,50 % und einem Kurs von 321,1EUR gehandelt.