Miet- und Leasingmodelle für Heizungen: Verbraucherschützer warnen vor versteckten Kosten

Das umstrittene Gebäudeenergiegesetz (GEG) soll Anfang 2024 in Kraft treten und den Austausch von Öl- und Gasheizungen fördern, um das Heizen in Deutschland klimafreundlicher zu machen. Viele Verbraucher sind jedoch verunsichert über die künftigen Förderbedingungen und halten sich daher mit Investitionen zurück. In diesem Zusammenhang rücken Miet- und Leasingmodelle für Heizungen stärker in den Blick. Verbraucherschützer raten jedoch dazu, vor Vertragsabschlüssen das Kleingedruckte genau zu studieren.Bei Miet- und Leasingmodellen schließt ein Dienstleister, auch Contractor genannt, einen Wärmeliefervertrag mit einem Immobilienbesitzer ab. Der Contractor ist für den Einbau, die Wartung und Reparaturen der Heizungsanlage zuständig und übernimmt teilweise auch die Kosten für Schornsteinfeger und Versicherung. Die Kunden zahlen dafür eine monatliche Pauschale, die auch die Finanzierungskosten der Anlage umfasst, sowie die variablen Kosten für den Brennstoff.Ein Beispiel für einen Anbieter solcher Modelle ist der Energieversorger Entega. Das Unternehmen bietet den Einbau, die Wartung und Reparatur von Heizungsanlagen mit einer Leistung von bis zu 50 Kilowatt an. Allerdings besteht derzeit aufgrund der Debatte und der neuen Regelungen im GEG keine ausreichende Nachfrage nach Mietprodukten mit Wärmepumpen. Die Kunden setzen stattdessen auf konventionelle und kostengünstigere Erdgas-Lösungen.Verbraucherschützer fordern von den Anbietern mehr Transparenz, um den Kunden klarzumachen, was sie bekommen und was sie zahlen. In der Regel entscheiden sich Immobilienbesitzer für eine neue Heizung für die kommenden 20 bis 30 Jahre. Auf diese lange Laufzeit gerechnet kann es für sie günstiger sein, ihre Heizung selbst zu modernisieren und dabei Fördermittel zu nutzen. Mietangebote sind zudem ungeeignet für Menschen, die häufig ihren Wohnort wechseln.Miet- und Leasingmodelle könnten jedoch interessant sein für ältere Personen, die schwerer an Kredite für eine neue Heizung kommen, sowie für Menschen, die "Rundum-Sorglos-Pakete" für Wärme und Strom suchen und dafür höhere Kosten in Kauf nehmen können. Hausbesitzer sollten sich generell fragen, wie sie langfristig in Richtung Klimaneutralität gehen und wie sie ihre Heizung effizient und günstig betreiben können. Mit dem zunehmenden Einsatz von Photovoltaik-Anlagen, Stromspeichern, Wärmepumpen und Wallboxes für Elektrofahrzeuge dürften Contracting-Modelle an Bedeutung gewinnen.Die Inflation in Deutschland ist im September auf den niedrigsten Stand seit Beginn des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine im Februar 2022 gesunken. Die Verbraucherpreise lagen um 4,5 Prozent über dem Vorjahresmonat, nach 6,1 Prozent im August. Die Teuerungsraten bei Erdgas und Strom sind trotz staatlicher Hilfen im ersten Halbjahr 2023 weiter gestiegen. Der Gaspreis für private Haushalte erhöhte sich um 31,3 Prozent auf durchschnittlich 12,26 Cent je Kilowattstunde, während Strom um 21 Prozent teurer wurde. Volkswirte erwarten eine weitere Abschwächung der Inflation in den kommenden Monaten. Nahrungsmittel verteuerten sich im September um 7,5 Prozent, während die Energiepreise nur um 1 Prozent stiegen. Die Bundesregierung bemüht sich um Entlastung der Verbraucher durch Preisbremsen für Erdgas, Strom und Fernwärme.

Erdgas wird aktuell mit einem Minus von -0,51 % und einem Kurs von 2,93USD gehandelt.