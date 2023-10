Orange Belgien setzt auf cyan AG für digitale Sicherheitslösung - Schutz für über 3 Millionen Kunden!

Orange Belgien hat angekündigt, die digitale Sicherheitslösung des Unternehmens cyan AG zum Schutz von über 3 Millionen Kunden einzusetzen. cyan AG ist ein führender Anbieter von intelligenten Cybersicherheitslösungen und BSS/OSS-Plattformdiensten für Kommunikationsdienstleister. Die Partnerschaft umfasst eine umfassende Palette von netzwerkintegrierten und gerätebasierten Produkten, die ab Anfang nächsten Jahres schrittweise auf den Markt gebracht werden sollen.In der ersten Phase wird die netzwerkbasierte Cybersicherheitslösung von cyan eingesetzt und mit Mobilfunkprodukten gebündelt, um cyans Threat-Intelligence-Technologie zur Erkennung von Cyber-Bedrohungen in Belgien einzuführen. Weitere Lösungen zum Schutz der Geräte und Heimnetzwerke der Kunden werden ebenfalls implementiert, wobei der Schwerpunkt auf Mehrwertdiensten liegt.Christophe Dujardin, Chief Consumer Officer von Orange Belgien, betonte die Bedeutung einer integrierten, benutzerfreundlichen und vertrauenswürdigen Cybersicherheitslösung für die Kunden. Orange Belgien ist das dritte Land innerhalb der Orange Gruppe, in dem cyan AG seine Lösungen einführt.Orange Belgien ist einer der größten Telekommunikationsanbieter in Belgien mit einem Umsatz von 1.391 Millionen Euro im Jahr 2022 und über 3 Millionen Kunden. Das Unternehmen bietet Konnektivitätsdienste der nächsten Generation für Privat- und Geschäftskunden über Mobilfunk-, Kabel- und Glasfasernetze an.cyan AG ist ein weltweit aktiver Anbieter von intelligenten Cybersecurity-Lösungen und Plattformen für Telekomunternehmen. Das Unternehmen bietet IT-Sicherheitslösungen für Endkunden von Mobil- und Festnetzinternetanbietern, virtuellen Mobilfunkanbietern sowie Finanzdienstleistern an. Die Lösungen von cyan werden als White-Label-Produkt in die Infrastruktur der Geschäftspartner integriert und unter deren Marke den Endkunden angeboten.Im ersten Halbjahr 2023 veröffentlichte cyan AG ihren Zwischenbericht, in dem die Umsatzerlöse im Vergleich zum Vorjahr leicht gesunken sind. Das Unternehmen verzeichnete jedoch ein signifikantes Wachstum bei den Subscribern im Cybersecurity-Segment. Der Umsatz in diesem Segment stieg um 36%. Im BSS/OSS-Segment konnte cyan AG ebenfalls einen Zuwachs an Endkunden verzeichnen, konnte jedoch den Umsatzrückgang durch beendete Projekte nicht kompensieren. Insgesamt entfiel erstmals ein größerer Umsatzanteil auf das Cybersecurity-Segment.Markus Cserna, Vorstand der cyan AG, betonte, dass das Unternehmen auf dem richtigen Weg zur Skalierung seiner technologischen Plattformen mit wiederkehrenden Umsätzen sei. Trotz des Umsatzrückgangs auf Konzernebene verbesserte sich der betriebliche Cashflow leicht. cyan AG arbeitet derzeit an mehreren Projekten mit weiteren Telekom-, Finanz- und MVNO-Kunden, um den technologisch adressierbaren Markt weiter auszuweiten.

Die CYAN Aktie wird aktuell mit einem Plus von +5,81 % und einem Kurs von 1,640EUR gehandelt.