Abivax veröffentlicht Halbjahresfinanzbericht 2023 und plant Börsengang in den USA

Die französische Biotechnologiefirma Abivax hat ihren Halbjahresfinanzbericht für 2023 veröffentlicht. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Entwicklung von Therapeutika zur Modulation der Immunreaktion bei Patienten mit chronischen Entzündungskrankheiten. Der führende Medikamentenkandidat von Abivax, Obefazimod (ABX464), befindet sich derzeit in klinischen Phase-3-Studien zur Behandlung von mittelschwerer bis schwerer aktiver Colitis ulcerosa. Der Halbjahresfinanzbericht kann auf der Website des Unternehmens eingesehen werden.Darüber hinaus hat Abivax einen Registrierungsantrag bei der US-amerikanischen Börsenaufsicht (SEC) eingereicht, um einen Börsengang in den USA durchzuführen. Das Unternehmen plant ein öffentliches Angebot von Stammaktien in Form von American Depositary Shares (ADS) in den USA sowie eine gleichzeitige Privatplatzierung von Stammaktien in Europa und anderen Ländern außerhalb der USA. Die genaue Anzahl der angebotenen Wertpapiere und die Preisspanne wurden noch nicht festgelegt. Das globale Angebot hängt von den Marktbedingungen ab und die Durchführung kann nicht garantiert werden. Abivax hat die Notierung seiner ADS am Nasdaq Global Market beantragt.Morgan Stanley und Leerink Partners treten als gemeinsame globale Koordinatoren für das geplante globale Angebot auf. LifeSci Capital wird als Lead Manager für das US-Angebot fungieren und Bryan, Garnier & Co als europäischer Lead Manager für die europäische Privatplatzierung.Es wird darauf hingewiesen, dass die in dieser Pressemitteilung erwähnten Wertpapiere ausschließlich in Form eines Prospekts angeboten werden. Der Registrierungsantrag für die Wertpapiere wurde bei der SEC eingereicht, ist jedoch noch nicht wirksam. Vor dem Inkrafttreten des Registrierungsantrags dürfen die Wertpapiere weder verkauft noch Kaufangebote entgegengenommen werden.Abivax ist ein Biotechnologieunternehmen mit Sitz in Frankreich und den USA, das sich auf die Entwicklung von Therapeutika zur Modulation der Immunreaktion bei Patienten mit chronischen Entzündungskrankheiten spezialisiert hat. Weitere Informationen finden Sie auf der Website des Unternehmens.Kontaktinformationen für Investoren sind ebenfalls verfügbar. Die offizielle Pressemitteilung des Unternehmens ist in französischer Sprache verfügbar, die vorliegende Übersetzung dient lediglich der vereinfachten Informationsbereitstellung.

Die Abivax Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,27 % und einem Kurs von 14,96EUR gehandelt.