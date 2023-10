Chemikalienkrise bedroht Millionen von Menschenleben - Bundeskanzler Scholz fordert weltweite Lösungen

Bundeskanzler Olaf Scholz hat auf der Weltchemikalienkonferenz in Bonn den falschen Umgang mit Chemikalien und Chemieabfällen kritisiert. Er betonte, dass schwer abbaubare synthetische Chemikalien in Boden, Wasser und Luft vorhanden seien, selbst in den entlegensten Winkeln unseres Planeten. Laut der Weltgesundheitsorganisation bedrohe die durch Chemikalien verursachte toxische Verschmutzung jedes Jahr Millionen von Menschenleben, insbesondere in Entwicklungsländern. Das weltweite Missmanagement von Chemikalien und Chemieabfällen habe zu einer Krise auf dem gesamten Planeten geführt.Scholz wies jedoch auch darauf hin, dass die Verwendung von Chemikalien ein relevanter Bestandteil des modernen Lebens sei. Chemische Produkte würden in der Landwirtschaft, Medizin, Spitzentechnologie, Textilindustrie und im Alltag genutzt. Die chemische Industrie schaffe gute Arbeitsplätze und sei ein unverzichtbarer Teil der globalen Wertschöpfungsketten.Auf der Weltchemikalienkonferenz in Bonn wird mit der Staatengemeinschaft darüber diskutiert, wie der Umgang mit Chemikalien weltweit sicherer gestaltet werden kann. Bisher sind die Regeln zum Umgang mit Chemikalien global sehr unterschiedlich. In einigen Regionen der Welt wird beispielsweise immer noch das giftige Schwermetall Blei verwendet, während es in Deutschland verboten ist.Die Weltbank warnte ebenfalls vor den tödlichen Folgen von Chemikalien in der Umwelt. Neue Schätzungen zeigen, dass die Sterblichkeit durch Stoffe wie Blei, Stickstoffmonoxid und Cadmium wesentlich höher ist als bisher angenommen. Diese Stoffe seien Risikofaktoren für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, und viele Ärzte seien sich dessen nicht bewusst. Besonders betroffen seien Länder des globalen Südens. Die Weltbank schätzt die globalen Kosten der Bleibelastung für 2019 auf 6 Billionen US-Dollar, was 7 Prozent des globalen BIP entspricht.Die Konferenz in Bonn soll dazu dienen, den Umgang mit Chemikalien weltweit sicherer zu gestalten. Es sollen gemeinsame Regeln und Standards entwickelt werden, um die Gesundheit der Menschen und die Umwelt besser zu schützen.

Blei wird aktuell mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 2.349USD gehandelt.