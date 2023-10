PEKING (dpa-AFX) - In den Chefetagen chinesischer Unternehmen hellt sich die Stimmung weiter auf. Der Einkaufsmanagerindex (PMI) für das verarbeitende Gewerbe erreichte im September 50,2 Punkte und überschritt knapp die wichtige 50er-Marke, wie das Statistikamt am Samstag in Peking mitteilte. Damit setzte der Indikator seinen im Mai begonnen Aufwärtstrend fort und stieg im Vergleich zum Vormonat um 0,5 Punkte. Das Überschreiten der Marke von 50 Punkten signalisiert einen Anstieg industrieller Aktivität.

Lediglich die großen Unternehmen lagen in ihren Einschätzungen über 50 Punkten (51,6), wie aus der Statistik hervorging. Mittlere und kleine Unternehmen rangierten noch knapp darunter. Auch im Dienstleistungsbereich und dem Baugewerbe besserte sich die Stimmung; diese Gruppe lag in der Statistik bei 51,7 Punkten (plus 0,7 Punkte).