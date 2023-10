BERLIN (dpa-AFX) - Ein Krimi und eine Komödie haben sich am Freitagabend im Quoten-Wettkampf ein enges Rennen um das Zuschauerinteresse geliefert: Die ZDF-Krimiserie "Mordsschwestern - Verbrechen ist Familiensache" mit den Schauspielerinnen Lena Dörrie und Caroline Hanke, die in der Folge "Helden" im Fall um einen toten Soldaten ermittelten, erreichte 3,95 Millionen Zuschauer (Marktanteil 16,6 Prozent). Knapp dahinter folgte die ARD-Anwaltskomödie "Einspruch, Schatz - Unter Vätern" mit ChrisTine Urspruch in der Rolle der Anwältin Eva Schatz, die 3,93 Millionen Menschen (16,5 Prozent) sahen.

Sat.1 lockte mit der Gesangsshow "The Voice of Germany" 1,52 Millionen Menschen (6,9 Prozent) vor den Bildschirm. ProSieben zeigte den James-Bond-Film "Stirb an einem anderen Tag", der 1,27 Millionen Zuschauer (5,8 Prozent) interessierte.

Die RTL-Show "Lego Masters" erreichte 1,20 Millionen Menschen (5,2 Prozent) und die Vox-Dokusoap "Goodbye Deutschland!" 740 000 Menschen (3,2 Prozent). Es folgte der Actionfilm "2 Guns" von RTLzwei, den 710 000 Zuschauer (3,0 Prozent) einschalteten. Dahinter lag Kabel eins mit der US-Krimiserie "Navy CIS", die 590 000 Menschen (2,5 Prozent) sahen./hu/DP/zb