BERLIN (dpa-AFX) - Der ARD-Film "Wolfsjagd" hat den Fernsehabend am Samstag ab 20.15 Uhr dominiert. Durchschnittlich 5,25 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer schalteten den Krimi mit Maria Simon in der Hauptrolle ein und brachten dem Ersten einen Marktanteil von 22,0 Prozent. Simon spielt darin eine Wildhüterin, die in ihre brandenburgische Heimat zurückkehrt und in einen hitzigen Streit um einen angeblichen Wolfsangriff gerät.

Den zweiten Platz sicherte sich "Der Quiz-Champion" im ZDF. Die von Johannes B. Kerner moderierte Show kam auf 3,10 Millionen Zuschauer und eine Einschaltquote von 14,1 Prozent.