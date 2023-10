Sachsen-Anhalts Ministerpräsident fordert stärkere Begrenzung der Migration

MAGDEBURG (dpa-AFX) - Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) hat sich für eine stärkere Begrenzung der Migration ausgesprochen. Dafür brauche man keine neuen Ideen, sagte Haseloff bei einem Landesparteitag der CDU am Samstag in Magdeburg. Er habe im Jahr 2015 bereits gesagt, dass es eine faktische Integrationsobergrenze gebe. Die Ressourcen seien begrenzt. "Helfen tun wir immer. Aber Integration gelingt eben nur bis zu einem bestimmten Maße." Haseloff sagte, er wolle keinen Menschen in einem Zelt unterbringen müssen.

Der Regierungschef betonte, europäische Vereinbarungen müssten auch durchgesetzt werden. Außerdem sollten die Sorgen und Nöte der Menschen klar benannt werden. "Und als geborener DDR-Bürger lasse ich mir den Mund zu diesen Themen, die notwendig sind für unsere Menschen, von keinem verbieten oder einschränken", so Haseloff./cki/DP/zb