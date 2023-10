BERLIN (dpa-AFX) - SPD, FDP und Linke haben den Vorschlag der CDU für ein steuerfreies Einkommen für Rentner kritisiert. Linken-Fraktionschef Dietmar Bartsch sagte dem "Tagesspiegel" (Samstag), wer im Ruhestand arbeiten wolle, solle das tun. "Das CDU-Konzept der Aktivrente soll allerdings auch dazu dienen, die Menschen an die Maloche bis zum Tode zu gewöhnen." Es gebe "ein Recht auf Ruhestand".

Die CDU hatte vorgeschlagen, Älteren steuerfreies Weiterarbeiten in der Rente bis zu einer Grenze von 2000 Euro im Monat zu ermöglichen. Die Idee für eine entsprechende "Aktivrente" untermauerte CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann am Freitag mit der Vorlage eines Rechtsgutachtens. Die CDU stehe bereit, den Vorschlag sofort umzusetzen. Vor allem dem zunehmenden Fachkräftemangel soll laut Linnemann so begegnet werden.