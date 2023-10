ESY SUNHOME präsentiert hochmoderne Energielösungen auf der ALL-Energy Messe in Melbourne

Bei dieser Veranstaltung möchte ESY SUNHOME neue und innovative Technologien für saubere Energie in Haushalten und Unternehmen vorstellen. Die Teilnehmer werden die exklusive Gelegenheit haben, die neuesten Innovationen von ESY SUNHOME kennenzulernen, darunter:

SHENZHEN, China, 1. Okt. 2023 /PRNewswire/ -- ESY SUNHOME, ein dynamischer Neueinsteiger im Bereich der erneuerbaren Energien, ist bereit, seine neuesten bahnbrechenden Produkte auf der ALL-Energy Exhibition in Melbourne vorzustellen, die am 25. und 26. Oktober 2023 stattfinden wird. Gleichzeitig wird das Unternehmen offiziell die bevorstehende Veröffentlichung seiner dreiphasigen Produktlinie bis zum Jahresende ankündigen.

Einphasige Einheit - HM10

Das bahnbrechende neue Produkt von ESY SUNHOME, das HM10, ist ein beeindruckendes einphasiges Energiespeichersystem für Wohngebäude. Es ist mit einer Energiespeicherkapazität von 5 kWh oder mehr ausgestattet und unterstützt eine einfache, stapelbare Installation, die den Nutzern eine hervorragende Leistung und Bequemlichkeit bietet. Im Vergleich zu seinem Vorgänger, dem HM6, bietet das HM10 eine höhere Ausgangsleistung und verfügt über eine wasserdichte IP66-zertifizierte Technologie, die einen effizienten Betrieb auch unter extremen Wetterbedingungen gewährleistet.

Dreiphasige Systeme - HM15 und HM20

Die in Kürze auf den Markt kommenden Hochspannungsdreiphasensysteme HM15 und HM20 versprechen noch mehr Überraschungen für die Anwender. Diese Produkte zeichnen sich durch ein benutzerfreundliches ALL-IN-ONE-Setup aus, das die Notwendigkeit komplexer Konfigurationen überflüssig macht. Einmal installiert, verbessern HM15 und HM20 sofort die Energieeffizienz. Diese Systeme sind mit den neuen 10kWh+ (HV) Hochspannungsbatterien kompatibel und ermöglichen eine einfache Installation und Parallelschaltung mit einer maximalen Kapazität von bis zu 90kWh+. Darüber hinaus nutzen sie eine wasserdichte IP66-zertifizierte Technologie und führen eine seltene Technik zur Umwandlung von Nieder- in Hochspannung ein, die den sicheren Betrieb von Batterien in Hochspannungsumgebungen gewährleistet.

Herr Lee, der CEO, erklärte: „ESYSUNHOMEs Design- und Entwicklungsschwerpunkt lag schon immer auf Einfachheit, Komfort, Effizienz und Benutzerfreundlichkeit. Wir haben uns verpflichtet, qualitativ hochwertige Produkte und Dienstleistungen anzubieten und saubere Energietechnologien in das Leben der Menschen zu integrieren, um so den Lebensstandard insgesamt zu erhöhen."

Alle Produkte von ESY SUNHOME sind mit einer cloudbasierten Überwachung rund um die Uhr und einzigartigen KI-Intelligenzfunktionen ausgestattet. Diese Funktionen analysieren u. a. das Stromverbrauchsverhalten der Nutzer, die örtlichen Stromtarife und die Wetterbedingungen, um den Nutzern maßgeschneiderte Stromverbrauchsmodi anzubieten, die den Eigenverbrauch in Spitzenzeiten senken und letztlich die Lebensqualität insgesamt verbessern.

Darüber hinaus bietet ESY SUNHOME eine umfassende 10-Jahres-Garantie auf alle seine Produkte und unterhält lokale Geschäfts- und Technikteams in Australien und Deutschland, um Kunden professionelle Beratung und After-Sales-Support zu bieten.

Weitere Informationen finden Sie auf: www.esysunhome.com.

Informationen zu ESY SUNHOME: ESY SUNHOME ist ein dynamischer Newcomer in der Branche der erneuerbaren Energien, der innovative Energiespeichersysteme und intelligente Energiemanagementlösungen für Haushalte und Unternehmen anbietet. Das Unternehmen hat es sich zur Aufgabe gemacht, die breite Einführung erneuerbarer Energien zu fördern und einen Beitrag zu einer sauberen und nachhaltigen Energiezukunft zu leisten.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2219955/Come_Join_us.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2087036/4293333/logo_green1_Logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/esy-sunhome-prasentiert-hochmoderne-energielosungen-auf-der-all-energy-messe-in-melbourne-301943691.html