COTTBUS (dpa-AFX) - Die "Lausitzer Rundschau" zu Sozialleistungen als Anreiz für Migranten:

"Die im EU-Vergleich recht hohen Sozialleistungen in Deutschland bieten aber sehr wohl auch einen Anreiz für Migranten, ihren Asylantrag nicht etwa in Polen oder Tschechien zu stellen, sondern sich lieber nach Deutschland durchzuschlagen. Viele von ihnen scheinen dann mit staatlichen Geldern offenkundig zufrieden zu sein. So bezieht ein hoher Anteil der syrischen Flüchtlinge auch nach Jahren noch Sozialleistungen und hat keine Arbeit aufgenommen."/al/DP/men