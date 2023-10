MAGDEBURG (dpa-AFX) - Die "Volksstimme" zur Wahl in der Slowakei:

"Mit dem Sieg des Linkspopulisten Robert Fico fällt die Slowakei in die Zeit politischer Tricksereien und Undurchsichtigkeit zurück. Der Wahlsieger ist eher populistisch als links und hält demokratische Transparenz bei der Staatsführung für überflüssig. In Mittelosteuropa werden mit Ficos Sieg, der auf seine Rückkehr an die Regierung zuläuft, die Karten neu gemischt. Gemeinsam mit Ungarn Premier Viktor Orbán wird er die Reihe jener Staaten dort anführen, die bei der Ukraine-Hilfe deutlich herunterschalten. Russland muss nicht mal viel dafür tun, um in diesem Teil Europas wieder den Fuß in die Tür zu bekommen. Während der militärische Zweig die Nato betrifft, wird sich politisch die Rolle der Slowakei in der Europäischen Union ändern. Der demokratische Aufbruch der vergangenen Jahre dürfte sich in deutliche Euro-Skepsis wandeln. Es sei denn, Fico erkennt wider Erwarten den Mehrwert europäischer Gemeinsamkeit."/al/DP/men