ThyssenKrupp will (fast) kein Stahlkonzern mehr sein, Donald Trump sieht in der Verkehrswende einen Angriff auf die Industrie und parallel rätselt man in Deutschland darüber, wie das Land das Ruder doch noch einmal herumreißen kann. Wir beleuchten das Beben in der Industrie und erklären, welche Technologien von gestern sind und wo langfristig neues Potenzial entsteht. So viel sei vorab schon einmal verraten: Überraschungen lauern abseits der ausgetretenen Pfade!Lesen sie den Artikel hier weiter

ThyssenKrupp will (fast) kein Stahlkonzern mehr sein, Donald Trump sieht in der Verkehrswende einen Angriff auf die Industrie und parallel rätselt man in Deutschland darüber, wie das Land das Ruder doch noch einmal herumreißen kann. Wir beleuchten …

Beben in der Industrie – was geht, was bleibt: ThyssenKrupp, First Hydrogen, BYD

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer