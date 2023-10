Welche Aktien sind am besten zu handeln?

Blue-Chips gelten gemeinhin als die zuverlässigsten und liquidesten. Dabei handelt es sich um Aktien großer globaler Unternehmen wie Apple, Microsoft, Google, Coca-Cola, IBM, General Motors usw. Aktien von Mid-Caps und Small-Caps sind weniger liquide, können aber manchmal vielversprechender sein. Wertpapiere berühmter Unternehmen bringen nicht immer den höchsten Gewinn, aber wenn es um Investitionen geht, gelten sie im Vergleich zu Mid-Caps- und Small-Caps-Aktien als am wenigsten risikoreich. Es könnte eine kluge Entscheidung sein, ein Portfolio zu erstellen, das sich aus Aktien unterschiedlicher Arten zusammensetzt.

Konservativere Trader ziehen es vor, mit Aktien amerikanischer Unternehmen zu handeln, da der amerikanische Aktienmarkt in den letzten zehn Jahren als stabiler und liquider betrachtet wird. Aber natürlich können Sie, wenn Sie ein paar “Exoten” ausprobieren möchten, einige europäische oder japanische Aktien in Ihr Portfolio aufnehmen. Investitionen in Aktien chinesischer, usw. Unternehmen sind risikoreicher. Die Kurse dieser Aktien können natürlich in die Höhe schießen, aber es besteht ein hohes Risiko von Gaps in solchen Märkten.

Trader, die am Aktienhandel interessiert sind, werden in drei Kategorien eingeteilt:

Passiv (Zuverlässigkeit und Stabilität), die “Blue-Chips” bevorzugen.

Aktiv (höchstmöglicher Gewinn bei moderaten Risiken), die meist “Blue-Chips” bevorzugen, aber auch Mid-Caps und Small-Caps nicht ignorieren.

Spekulanten (schnelle Einnahmen, kurzfristiges Kaufen/Verkaufen), die die liquidesten Aktien, “Blue-Chips”, auswählen.

Als zuverlässigere und liquidere Wertpapiere können “Blue-Chips” als ultimative Instrumente angesehen werden, die sich für alle Trader eignen, die am Aktienhandel interessiert sind, unabhängig von ihren Strategien. Es ist wichtig zu verstehen, dass der Handel mit Mid-Cap und Small-Cap-Aktien fortgeschrittene Kenntnisse und beachtliche Erfahrung im Handel auf den Finanzmärkten erfordert. Anfängern wird nicht empfohlen, sie in ihr Portfolio aufzunehmen, da unüberlegte Handlungen zum Verlust einiger oder aller Ihrer Investitionen führen können.