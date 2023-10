PEKING, 2. Oktober 2023 /PRNewswire/ -- Am 29. September, mit dem Beginn des Mittherbstfestes, veranstaltete die China Media Group (CMG)eine Mittherbstgala, die das chinesische Volk aus der ganzen Welt zusammenbrachte, um zu feiern und dem Mond zu ehren und so ein Gefühl der Einheit während dieser festlichen Jahreszeit zu fördern.

Das Programm „Zeit der Kindheit" schilderte die einfachen und reizvollen Erfahrungen der Kindheit und hob die Schönheit in ihrer Einfachheit hervor.

Das Programm "Vater" untersuchte das universelle Band der tiefen Liebe, das Eltern auf der ganzen Welt mit ihren Kindern teilen.

In diesem Jahr wurden die Internetnutzer aufgefordert, ein Foto mit ihren Vätern zu teilen und es mit dem Hashtag „Bring my Dad to CMG's 2023 Mid-Autumn Festival Gala" (Nimm meinen Vater mit zur CMG-Gala zum Mittherbstfest 2023) zu versehen. Diese Fotos würden dann auf der Bühnenleinwand zu sehen sein.

Seit ihrer Einführung hat die Initiative fast 10 Millionen Aufrufe erhalten. Zahlreiche Internetnutzer haben mit Begeisterung herzerwärmende Fotos geteilt, auf denen sie ihre tiefen Gefühle und ihre Liebe zu ihren Vätern zum Ausdruck bringen.

Kulturelle Elemente in der Galaveranstaltung

Die diesjährige Gala drehte sich um fünf literarische Elemente: Poesie, Wein, Mond, Wasser und Bambus, die in alten chinesischen Gedichten am häufigsten vorkommenden kulturellen Bilder.

In der alten chinesischen Geschichte genoss die Poesie das höchste literarische Ansehen. Neben der prägnanten Sprache und den melodischen Rhythmen diente die Bildsprache, das so genannte Yixiang, als entscheidendes und künstlerisches Mittel zur Vermittlung komplexer Gefühle.

Die meisten antiken Dichter drückten ihre Gefühle nicht direkt aus, sondern verwoben verborgene Emotionen und tiefe Bedeutungen durch künstlerische Beobachtung und traditionelle literarische Perspektiven geschickt mit greifbaren Objekten und objektiven Szenen.

So symbolisiert Wein in der chinesischen Kultur häufig Zusammenkünfte, Feiern und Trinksprüche. Er ist mehr als nur ein Getränk, er verkörpert den Akt des Knüpfens von Verbindungen und des Feierns mit Freunden und Familie.