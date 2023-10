Hapag-Lloyd tauft 'Berlin Express' - First Lady ist Taufpatin

Mit den Frachtern der intern "Hamburg Express" genannten Schiffsklasse stößt die weltweit fünftgrößte Containerreederei in neue Dimensionen vor: Schiffe mit rund 24 000 TEU Kapazität gab es bislang nicht in der Flotte von Hapag-Lloyd. Neben der "Berlin Express" hat Hapag-Lloyd mit der "Manila Express" bereits ein weiteres Schiff aus der Klasse übernommen./kf/DP/zb

HAMBURG (dpa-AFX) - Die Hamburger Reederei Hapag-Lloyd tauft am Montag (14.00 Uhr) im Heimathafen Hamburg ihr bislang größtes Containerschiff, die "Berlin Express": Patin der Zeremonie am Terminal Burchardkai ist Deutschlands First Lady Elke Büdenbender, die Ehefrau von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier.

