Die Inalfa Roof Systems Group ernennt Georges Andary zum neuen CEO

Georges Andary bringt mehr als 28 Jahre Führungserfahrung in der Automobilindustrie in seine neue Position ein. Während seiner langjährigen Tätigkeit hat er umfassende Marktkenntnisse, strategische Einsichten und Fachwissen in den Bereichen Management, Entwicklung und Geschäftsentwicklung unter Beweis gestellt.

Inalfa Roof Systems entwickelt und produziert integrierte Dachsysteme für nahezu jede große Automarke. Mit einem starken Schwerpunkt auf Kundenbeziehungen, integrierter Zusammenarbeit, individueller Eigenverantwortung und Engagement für kontinuierliche Innovation sind sowohl der Anteilseigner BHAP als auch der Aufsichtsrat zuversichtlich, dass Herr Andary und sein Führungsteam die Position von Inalfa als Partner erster Wahl für die Automobilindustrie bei Dachsystemen und integrierten Technologien weiter ausbauen werden.

„Es ist das Ziel von Inalfa, Ihnen auf jeder Fahrt die Welt zu eröffnen. Ich fühle mich geehrt, das Unternehmen zu leiten, um dieses Versprechen zusammen mit den talentierten Teams einzulösen, neue Möglichkeiten zu verfolgen und sicherzustellen, dass wir weiterhin die Erwartungen unserer Kunden auf der ganzen Welt erfüllen und übertreffen," sagte Georges Andary, Geschäftsführer und Präsident von Inalfa Roof Systems.

Bevor er zu Inalfa kam hielt Herr Andary mehrere Führungspositionen bei Bosch inne. Zuletzt war er als Hauptgeschäftsführer von Bosch Automotive Products (Suzhou) und als Präsident des Geschäftsbereichs Automobilelektronik in China tätig.

Informationen zu Inalfa Roof Systems

Inalfa Roof Systems ist ein weltweit tätiger Hersteller von Autodachsystemen mit Sitz in Venray, den Niederlanden. Das Unternehmen verfügt über Werke und Entwicklungszentren in Europa, Nordamerika und Asien. Mit über 800 Patenten und einem weltweiten Marktanteil von etwa 25 % liefert Inalfa Dachsysteme an fast alle großen PKW- und LKW-Hersteller der Welt. Seit 2011 ist Inalfa Roof Systems Teil der Beijing Hainachuan Automotive Parts Co., Ltd, einem der größten Lieferanten von Automobilteilen in China. Die strategische Übernahme von Inalfa diversifiziert das Produktportfolio der BHAP weiter und stärkt dessen Forschungs- und Entwicklungs- sowie Marketingkapazitäten und ihre Wettbewerbsfähigkeit. Weitere Informationen finden Sie auf www.inalfa.com.

