Huawei liefert zuverlässige Netze für sichere und effiziente Hochgeschwindigkeitsstrecke Jakarta-Bandung

JAKARTA, Indonesien, 2. Oktober 2023 /PRNewswire/ -- Heute wurde die indonesische Hochgeschwindigkeitsbahnstrecke Jakarta–Bandung, bekannt als WHOOSH, offiziell in Betrieb genommen. Die Bahn verkürzt die Reisezeit zwischen Jakarta und Bandung von 3,5 Stunden auf nur 40 Minuten, was die wirtschaftliche Entwicklung entlang der Strecke ankurbeln wird. Huawei hat sich mit der China Railway Signal & Communication (CRSC) und der China Telecom zusammengeschlossen, um ein spezielles Eisenbahnnetzwerk für den WHOOSH aufzubauen. Dieses Netz ermöglicht die Kommunikation, Steuerung und Disposition der Züge in Echtzeit und bietet zuverlässige, robuste technische Unterstützung für einen intelligenten, sicheren und effizienten Zugbetrieb.

Als erste Hochgeschwindigkeitsbahn in Südostasien verbindet der WHOOSH auf einer Länge von 142,3 Kilometern die Hauptstadt Jakarta mit dem beliebten Touristenziel Bandung in Indonesien. Die maximale Betriebsgeschwindigkeit der Züge beträgt 350 Stundenkilometer. Der WHOOSH ist auch das erste Projekt, bei dem das chinesische Hochgeschwindigkeitsbahnsystem einschließlich aller Elemente der industriellen Wertschöpfungskette außerhalb Chinas eingesetzt wird. Der WHOOSH markiert den Eintritt Indonesiens in das Zeitalter der Hochgeschwindigkeitszüge.