JEFFERIES stuft Deutsche Börse AG auf 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Deutsche Börse auf "Hold" mit einem Kursziel von 190 Euro belassen. Die kommenden sechs Wochen dürften für die europäischen Börsenbetreiber ein wichtiger Zeitraum sein, da bis Mitte November die Investorentage der Deutschen Börse und der London Stock Exchange anstehen, schrieb Analyst Tom Mills in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Insofern sollten die anstehenden Zahlen zum dritten Quartal für den Sektor eher nicht als wichtige Kurstreiber fungieren./edh/glVeröffentlichung der Original-Studie: 01.10.2023 / 15:19 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.10.2023 / 15:19 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Deutsche Boerse Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,18 % und einem Kurs von 163,8EUR gehandelt.



