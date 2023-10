BARCLAYS stuft Ströer auf 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Ströer von "Equal Weight" auf "Overweight" hochgestuft und das Kursziel von 52 auf 55 Euro angehoben. Das deutsche Außenwerbungsgeschäft sei eines der attraktivsten Werbemodelle im Medienbereich, was bei Ströer wegen des diversifizierten Portfolios manchmal aus dem Blick gerate, schrieb Analyst Julien Roch in einer am Montag vorliegenden Studie. Mit der zu erwartenden Portfolio-Vereinfachung sollte dieser Bereich für noch mehr Schwung sorgen. Dazu unterstütze die attraktive Bewertung der Aktie./gl/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2023 / 00:24 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.10.2023 / 04:10 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Stroeer Aktie wird aktuell mit einem Plus von +3,28 % und einem Kurs von 43,42EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Julien Roch

Analysiertes Unternehmen: Ströer

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 55

Kursziel alt: 52

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m