Die Inflationszahlen in den USA und Europa entwickeln sich in die richtige Richtung, was Konzernen wie Amazon zugutekommt. Bei der nächsten Sitzung der Notenbanken ist ein Beibehalten des Leitzinsniveaus wahrscheinlicher geworden. Die Zinsen stabilisieren sich, ohne die Wirtschaftsleistung in den westlichen Märkten abzuwürgen. Doch das Bild hat zumindest für Amazon einen Schönheitsfehler. Mit ihrer Klage gegen Amazon wegen angeblicher Wettbewerbsverstöße testet die FTC - Experten zufolge - die Grenzen des US-Rechts aus. Denn für eine Verurteilung müsse die Kartellbehörde zahlreiche Hürden überwinden. Es werde schwierig zu beweisen, dass Verbraucher in einer Welt ohne die aktuellen Geschäftspraktiken von Amazon bessergestellt wären. US-Richter zögerten in der Regel, Niedrigpreise mithilfe des Kartellrechts zu bestrafen. Dennoch könnte sich die Causa negativ auf die Kursentwicklung auswirken.

Zum Chart