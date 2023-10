Nachdem die Commerzbank-Aktie (ISIN: DE000CBK1001) nach einem lange andauernden Kursanstieg am 7.3.23 bei 12,01 Euro ein neues Jahreshoch erreichen konnte, trat die Aktie in eine breit angelegte Handelsspanne zwischen 9 und 11 Euro ein. Auf die am 28.9.23 veröffentlichte Ankündigung, für die Geschäftsjahre 2022 bis 2024 an die Aktionäre über Dividendenzahlungen und Aktienrückkäufe 3 Milliarden Euro auszuschütten, legte die Aktie am 29.9.23 auf Schlusskursbasis um 11 Prozent zu und beendete den Handelstag bei 10,79 Euro.

Wegen der neuen Gewinnausschüttungspolitik bekräftigte die Mehrheit der Experten mit Kurszielen von bis zu 17 Euro (Deutsche Bank) ihre Kauf- oder Halte-Empfehlung für die Commerzbank-Aktie. Mit Long-Hebelprodukten können Anleger bereits dann hohe Erträge erwirtschaften, wenn die Aktie auf ihrem Weg zum Jahreshoch in den nächsten Wochen zumindest wieder auf 11,50 Euro zulegt.