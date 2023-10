Erwerbstätigkeit von Müttern gleicht sich deutschlandweit immer mehr an

WIESBADEN (ots) - StoryMap der Statistischen Ämter zeigt regionale Veränderungen

Im Jahr 2022 waren in Deutschland etwa 7 von 10 Müttern mit Kindern unter 18

Jahren erwerbstätig. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt, stieg

der Anteil erwerbstätiger Frauen mit minderjährigen Kindern seit 1997 von 58 %

auf 69 %. Gleichzeitig haben sich regionale Unterschiede in diesen 25 Jahren

deutlich verringert: Die Erwerbstätigenquoten der Mütter in West- und

Norddeutschland näherten sich den nach wie vor höheren Quoten der Mütter in Ost-

und Süddeutschland an.





So gingen im Jahr 2022 in den westdeutschen Bundesländern (Hessen,Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland) 66 % und in Norddeutschland(Bremen, Hamburg, Niedersachsen, Schleswig-Holstein) 68 % der Mütter mitminderjährigen Kindern einer Erwerbstätigkeit nach. In Süddeutschland (Bayern,Baden-Württemberg) lag die Erwerbstätigenquote bei 70 % und in den ostdeutschenBundesländern (Brandenburg, Berlin, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen,Sachsen-Anhalt, Thüringen) bei 76 %.Im Jahr 1997 waren die regionalen Unterschiede noch weitaus deutlicher: In denwestdeutschen Bundesländern war damals nur die Hälfte (50 %) der Frauen mitKindern unter 18 Jahren erwerbstätig, in Norddeutschland lag die Quote bei 55 %und in Süddeutschland bei 60 %. In Ostdeutschland gingen dagegen 69 % der Mütterminderjähriger Kinder einer Erwerbstätigkeit nach - und damit bereits im Jahr1997 so viele wie im bundesweiten Durchschnitt des Jahres 2022.Interaktives Kartenangebot bietet regional tief gegliederte Ergebnisse zum Thema"Familie und Erwerbstätigkeit"Diese und weitere Ergebnisse haben die Statistischen Ämter des Bundes und derLänder in einer neuen StoryMap zum Thema "Familie und Erwerbstätigkeit"veröffentlicht. Die StoryMap visualisiert in interaktiven Karten undInfografiken ausgewählte Ergebnisse aus dem Mikrozensus zur Veränderung derFamilienstrukturen sowie der Erwerbstätigen- und Vollzeitquote von Müttern undVätern im Zeitraum 1997 bis 2022.Die Kartendarstellungen geben neben den deutschlandweiten Werten Auskunft überregionale Ergebnisse auf Ebene der 96 Raumordnungsregionen. Regionale Trendssind aufgrund der Farbgebung direkt erkennbar, die Werte für einzelne Regionenlassen sich gezielt auswählen. Schieberegler ermöglichen auf allen Karten dendynamischen Wechsel zwischen den Ergebnissen aus 2022 und 1997 und machen denstrukturellen Wandel im Zeitverlauf einfach nachvollziehbar.Die StoryMap lässt sich in Sozialen Medien oder per E-Mail teilen. AlleErgebnisse stehen zudem als Microsoft-Excel-Datei zum Download bereit.Weiterführende Informationen zur Methodik sind auf der StoryMap verlinkt.Zu finden ist die neue StoryMap im Internet unterhttps://storymap-familie-erwerbstaetigkeit.statistikportal.deMethodische Hinweise:Die Daten basieren auf Ergebnissen aus dem Mikrozensus 2022 (Erstergebnisse) und1997. Der Mikrozensus wurde 2020 neu gestaltet. Ausführliche Informationen zuden Änderungen sowie den Auswirkungen der Neugestaltung sind auf der eigenseingerichteten Themenseite im Internetangebot des Statistischen Bundesamtesverfügbar.Erfasst werden Mütter und Väter im Alter von 15 bis 64 Jahren mit mindestenseinem im Haushalt lebenden minderjährigen Kind (in Hauptwohnsitzhaushalten). DerBerechnung der Erwerbstätigenquoten liegt das Konzept der realisiertenErwerbstätigkeit zugrunde: Personen, die ihr Erwerbsverhältnis aufgrund vonMutterschutz oder Elternzeit unterbrechen, werden als (zeitweise) nichterwerbstätig behandelt. Personen, die ihre Erwerbstätigkeit etwa aufgrund vonKrankheit oder Urlaub zum Erhebungszeitpunkt nicht aktiv ausüben, sind dagegenin der Zahl der Erwerbstätigen enthalten.Raumordnungsregionen stellen das Beobachtungs- und Analyseraster derBundesraumordnung dar. Räumliche Basiseinheiten dieser Regionen sind kreisfreieStädte und Landkreise, um den Bezug auf die Regionalstatistik zu sichern.Weitere Informationen:Daten zur unterschiedlichen Erwerbs- und Einkommenssituation von Männern undFrauen sowie der geschlechterspezifischen Verteilung von Sorgearbeit enthält dieThemenseite "Gleichstellungsindikatoren" im Internetangebot des StatistischenBundesamtes. Sie bietet einen Überblick zu Stand und Entwicklung derGleichstellung von Frauen und Männern in Deutschland.