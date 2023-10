ALAMEDA, Kalifornien, 2. Oktober 2023 /PRNewswire/ -- Mit einem mutigen Schritt, der die Standards der Industrie 4.0 neu definiert, kündigt die Simco-Ion, Technology Group, ein bahnbrechender Marktführer für innovative Technologielösungen, stolz eine beispiellose 10-Jahres-Garantie für seine hochmodernen Raumionisierungssysteme an. Diese bemerkenswerte Garantie wurde speziell für Anwendungen in der Halbleiterindustrie und den Life Sciences entwickelt und unterstreicht das unerschütterliche Engagement der Simco-Ion, Technology Group für Qualität, Langlebigkeit und unübertroffene Zuverlässigkeit.

„Bei Simco-Ion, Technology Group, glauben wir daran, Grenzen zu verschieben und neue Standards zu setzen. Unsere 10-Jahres-Garantie spiegelt unser Vertrauen in unsere Raumionisierungssysteme und unser unermüdliches Engagement für den Erfolg unserer Kunden wider", so Jim Birt, Business Unit Manager. „In einer Branche, in der Zuverlässigkeit an erster Stelle steht, ist unsere Garantie ein Beweis für unseren unerschütterlichen Glauben an die Qualität und Zuverlässigkeit unserer Produkte."

Der Vorteil der Simco-Ion, Technology Group geht über eine bemerkenswerte Garantieabdeckung hinaus. Mit einem Team von engagierten Kundendienst- und Anwendungsingenieuren haben die Kunden einen direkten Draht zu unvergleichlichem Support. Von technischen Anfragen bis hin zur Unterstützung beim Systembetrieb stellt die Simco-Ion, Technology Group sicher, dass die Bedürfnisse der Kunden umgehend und effizient erfüllt werden. Dieser persönliche Ansatz spiegelt das Ethos der Simco-Ion, Technology Group wider, dauerhafte Partnerschaften zu pflegen, die über das Transaktionsgeschäft hinausgehen.

Unsere umfassende 10-Jahres-Garantie deckt eine Reihe von Produkten ab, insbesondere das Modell 5515 und das Modell 5511 sowie die vielseitigen Controller-Modelle 5520, 5522, 5580 und 5582, so dass Sie sich langfristig auf Ihre Investition verlassen können.

Informationen zur Simco-Ion Technology Group:

Die Simco-Ion, Technology Group ist ein visionärer Technologieführer, der sich auf Ionisierungsanlagen spezialisiert hat. Mit einer Erfolgsbilanz in Sachen Innovation, Qualität und Zuverlässigkeit ermöglicht die Simco-Ion, Technology Group der Industrie, durch bahnbrechende Lösungen neue Erfolgshöhen zu erreichen.

