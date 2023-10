Stuttgart (ots) - Autos sind immer umfassender mit Software-basierten Funktionen

ausgestattet, doch die Hardware-basierten Funktionen - etwa die fahrdynamischen

Fahrzeugeigenschaften - spielen für die meisten Konsumentinnen und Konsumenten

weltweit weiterhin eine signifikante Rolle. Das ist eine zentrale Erkenntnis der

neuen Mobilitätsstudie von der Management- und IT-Beratung MHP in Zusammenarbeit

mit Motor Presse Stuttgart Research & Services. "Für europäische Hersteller ist

das eine gute Nachricht, denn in diesem Bereich setzen sie immer noch die

Maßstäbe und haben den auf die Märkte drängenden neuen Playern aus China immer

noch viel voraus", sagt Birgit Priemer, Chefredakteurin von auto motor und sport

.



Seite 2 ► Seite 1 von 2

Das Software-definierte Fahrzeug als SchlüsselDoch die Software-basierten Fahrzeugeigenschaften gewinnen bei den Kundenzunehmend an Bedeutung, zeigt die Studie, die den Titel "The Software Race:Chinesische Autohersteller auf der Überholspur?" trägt und für die rund 5.000Personen in sieben Ländern befragt wurden. Weltweit wurden dieSoftware-basierten Fahrzeugeigenschaften von 73 Prozent der Befragten alswichtiges Kaufkriterium angegeben, in China von 96 Prozent, in Europa und denUSA von 66 Prozent beziehungsweise 67 Prozent.Besondere Kompetenzen bei neuen Fahrzeugeigenschaften wie Infotainment,Assistenzsystemen oder Konnektivität sehen weltweit die meisten der Befragten(73 Prozent) bei den deutschen Autobauern. Mit deutlichem Abstand folgen dieamerikanischen (47 Prozent) und die chinesischen (37 Prozent) Hersteller.Europäischen Anbietern insgesamt sprechen dagegen nur 26 Prozent eine besondereDigitalkompetenz zu und ihnen wird auch seltener als der chinesischen Konkurrenzdas Potenzial für eine positive Entwicklung zugebilligt.Diese Entwicklungen sind mitverantwortlich dafür, dass Autokäufer das Angebotchinesischer Anbieter zunehmend als ernstzunehmende Alternative zu etabliertenHerstellern ansehen. Weltweit können sich bereits 58 Prozent der befragtenKonsumentinnen und Konsumenten vorstellen, das Fahrzeug eines chinesischenHerstellers zu kaufen, in China sind es 98 Prozent, in Europa 47 Prozent. Wennsich Kundinnen und Kunden für das Auto eines chinesischen Herstellersentscheiden, dann vor allem wegen eines guten Infotainment-Systems. Weltweitsagen das 56 Prozent der Befragten, in China 65 Prozent."Wir beobachten zunehmend regionale Unterschiede: Die Wünsche der Kunden in denverschiedenen Ländern entwickeln sich verstärkt individuell", sagt BirgitPriemer. "Es ist aber grundsätzlich wichtig, sie zu verstehen - das giltbesonders für die deutsche Automobilindustrie." Ähnlich sieht es auch Marcus