Seite 2 ► Seite 1 von 3

Nürnberg (ots) - Das sind die Ergebnisse der 10. Ausgabe des immoweltMietkompass für das 3. Quartal 2023:- In 7 von 14 untersuchten Großstädten sinken die Angebotsmieten vonBestandswohnungen im Vergleich zum Vorquartal - der Einbruch beim Wohnungsbaukönnte die Preisdynamik aber bald wieder anheizen- Deutlichste Rückgänge in Frankfurt (-2,6 Prozent) und München (-1,2 Prozent)- Rückläufige Mieten auch in Berlin (-0,4 Prozent) und Köln (-0,5 Prozent);geringe Anstiege in Hamburg (+0,5 Prozent) und Stuttgart (+0,3 Prozent)- Deutlichste Zuwächse in Nürnberg (+1,2 Prozent) und Dortmund (+0,9 Prozent)In mehreren Großstädten ist es im vergangenen Quartal zu einer leichtenBeruhigung auf den Mietmärkten gekommen. Im 3. Quartal sind die Angebotsmietenvon Bestandswohnungen (75 Quadratmeter, 3 Zimmer, 1. und 2. Stock, Baujahr1990er Jahre) im Vergleich zum Vorquartal in 7 der 14 größten deutschen Städtegesunken. In der Spitze liegt der Rückgang bei 2,6 Prozent. Zu diesem Ergebniskommt der immowelt Mietkompass (https://content.cdn.immowelt.com/iw_group2/import/Redaktion/Pressemitteilungen/2023/2023_10_02_immowelt_Mietkompass_Q3_2023.pdf). Insgesamt hat sich die Preisdynamik in den vergangenen 3 Monaten deutlichabgeschwächt. Während im 2. Quartal dieses Jahres noch 11 von 14 Großstädtesteigende Angebotsmieten verzeichneten, haben sich die Preise zuletzt nur nochin 7 Städten verteuert. Die Grenze des Leistbaren scheint für Mieter zunehmenderreicht, was auch an den im Zuge der Inflation stark gestiegenenLebenshaltungskosten liegen dürfte."Nach den enormen Anstiegen in der Vergangenheit hat sich dieMietpreisentwicklung in mehreren Großstädten fürs erste beruhigt. Allerdingsdürfte es sich bei den aktuellen Preisrückgängen angesichts des dramatischenEinbruchs beim Wohnungsbau lediglich um eine kurze Verschnaufpause handeln",sagt immowelt Geschäftsführer Felix Kusch. "Schätzungen der Wohnungswirtschaftzufolge könnten in Deutschland bis 2025 etwa eine Million Wohnungen fehlen.Gelingt es der Bundesregierung nicht, hier gegenzusteuern, drohen schon baldwieder deutliche Mietpreisanstiege."Stärkste Rückgänge in Frankfurt und MünchenInsbesondere in mehreren hochpreisigen Städten sind die Angebotsmieten imvergangenen Quartal gesunken. Am stärksten fiel der Rückgang in Frankfurt amMain aus, wo die Preise binnen 3 Monaten um 2,6 Prozent nachgegeben haben. Diedurchschnittliche Angebotsmiete in der Mainmetropole ging von 12,42 Euro auf12,10 Euro pro Quadratmeter zurück. Nach einem Minus von 0,4 Prozent imVorquartal verbucht Frankfurt somit bereits den zweiten Rückgang in Folge.In München hatten die Mieten im 2. Quartal hingegen noch leicht zugelegt. Nun