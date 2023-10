Pentera im Gartner® Hype Cycle(TM) for Security Operations 2023 als Sample Vendor in 3 Kategorien benannt

Boston (ots/PRNewswire) - Pentera wurde im Continuous threat exposure management

Im Wortlaut heißt es im Gartner Hype Cycle "die wachsende Anzahl der amInnovation Trigger befindlichen Technologien ist ein Indiz für den dringendenBedarf, Komplexitäten beim Thema Angriffs Oberfläche abzubauen." Anschließendwird betont "Um mit der im Wandel begriffenen Landschaft Schritt zu halten,müssen Marktführer im Sicherheits- und Risikomanagement (SRM) ihre Strategienkünftig an Geschäftsrisiken ausrichten, anstatt einfach das Gleiche auf neueWeise besser zu machen.""Pentera fällt darin als einzige Lösung auf, welche die Fähigkeiten desAutomatisierten Pentesting, EASM- und BAS-Lösungen in einer automatisiertenSicherheitsvalidierungsplattform zusammenschließt", sagte Amitai Ratzon, CEO vonPentera. "Mit unserer Plattform sind Organisationen in der Lage, über die reineSichtbarkeit der Angriffsfläche und Erkennung von Schwachstellen hinauszugehenund einen Nachweis gestützten Abhilfe-Maßnahmenplan auf den Weg zu bringen.Sicherheitsvalidierung ist ein zentraler Pfeiler in einer effektiven ExpositionsManagements-Strategie, und Pentera ist in dieser expandierenden Branche ganzweit vorne."Pentera's Automatisierte Sicherheits Validierungsplattform-Plattform befähigtNutzer, die Einsatzbereitschaft der IT-Sicherheit grundlegend zu verstärken undsich gegen heutige Cyber-Bedrohungen zu schützen. Unsere Lösung testetbestehende Cyber-Sicherheits-Kontrollen, um echte Sicherheitslücken basierendauf Angriff Emulation-Erkenntnissen zu ermitteln. Pentera gibt CISOs einendurchführbaren Fahrplan in die Hand, um Sicherheitslücken zu reduzieren und ihreLeistungsfähigkeit im Bereich IT-Sicherheit über bestimmte Zeiträume zuvergleichen.Um mehr über Pentera's Automatisierte Sicherheits Validierungsplattform zuerfahren oder eine Produktvorstellung anzufordern, klicken Sie hier.Falls Sie ein Gartner Kunde sind, klicken Sie hier(https://www.gartner.com/en/documents/4023203) für eine Kopie des Hype Cycle forSecurity Operations, 2023.Gartner " Hype Cycle for Security Operation, 2023(https://www.gartner.com/en/documents/4023203) " Jonathan Nunez(https://www.gartner.com/analyst/108506) , Andrew Davies(https://www.gartner.com/analyst/96932) , Published 20 July 2023Haftungsausschluss GartnerGARTNER ist eine eingetragene Handels- und Servicemarke von Gartner, Inc.und/oder seinen Tochterunternehmen in den USA und der ganzen Welt. HYPE CYCLEist eine eingetragene Handelsmarke von Gartner, Inc. und/oder seinenUnternehmen. Alle Handelsmarken werden in diesem Text mit Genehmigung verwendet.Alle Rechte vorbehalten. Gartner spricht keine Empfehlungen für Anbieter,Produkte oder Services aus, die in seinen Forschungspublikationen beschriebenwerden und rät Technologienutzern nicht, nur die Anbieter mit den höchstenBewertungen oder anderen Bezeichnungen auszuwählen. Die Forschungspublikationenvon Gartner spiegeln die Ansichten der Gartner-Unternehmenssparte Research &Advisory wider und sollten nicht als Tatsachendarstellung ausgelegt werden.Gartner lehnt jede ausdrückliche oder implizierte Gewährleistung im Hinblick aufdiese Forschungsarbeit, einschließlich der Gewährleistung zur Marktgängigkeitoder der Eignung für einen bestimmten Zweck, ab.Über PenteraPentera ist der Marktführer im Bereich Automatisierte Sicherheitsvalidierung undgibt jedem Unternehmen die Möglichkeit, ganz leicht die Integrität allerCybersecurity-Schichten zu testen, um zu jederzeit und unabhängig von der Größegenaue Informationen zu tatsächlichen Sicherheitslücken zu erhalten. Tausendevon Experten in der IT-Sicherheitsbranche sowie Dienstleister auf der ganzenWelt vertrauen Pentera, um anschauliche Anleitung zu erhalten und umSicherheitslücken zu schließen, bevor sie ausgenutzt werden können. Für mehrInfos siehe: https://pentera.io/?utm_source=PR&source=PR&utm_medium=PressRelease&medium=PressRelease&utm_campaign=GartnerHypeCycleGermany&campaign=GartnerHypeCycleGermanyPressestelleNoam HirschSenior PR Managermailto:Noam.Hirsch@pentera.ioView original content: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/pentera-im-gartner-hype-cycle-for-security-operations-2023-als-sample-vendor-in-3-kategorien-benannt-301943808.htmlPressekontakt:929-237-1898Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/172009/5616228OTS: Pentera