Bilthouse-Gruppe gelingt weiterer Management-Coup

Frankfurt am Main (ots) -



- B2C-Vertriebsspezialist Angelo End in den Vorstand des

Immobilienfinanzierungsvermittlers Hüttig & Rompf berufen

- Bestehende Hüttig & Rompf-Standorte sollen weiter ausgebaut werden,

Verdoppelung der Beraterzahl innerhalb von zwei Jahren geplant

- Dominic Rompf wird Geschäftsführer der Bilthouse Service GmbH und zukünftig

die gesamte IT Operations der Gruppe verantworten



Die Bilthouse-Gruppe verstärkt die Führungsriegen ihrer Konzernmarken und auf

Gruppenebene weiter. Anfang Oktober stieß Angelo End als Vorstand zur Hüttig &

Rompf AG. End war zuvor 18 Jahre lang in verschiedenen Positionen für die

Interhyp AG tätig, zuletzt als Managing Director Privatkundengeschäft. Dabei war

der Vertriebsexperte unter anderem für den B2C-Vertrieb in den Niederlassungen

verantwortlich. End hatte hier großen Anteil am Auf- und Ausbau der stationären

Standorte.