FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Anleger gehen vorsichtig in den Oktober. Nach verheißungsvollem Start ging der Rückenwind für den Dax am Montag im Verlauf verloren. Dank der Einigung im US-Haushaltsstreit hatte der Leitindex zunächst noch bis zu 0,6 Prozent gewonnen. Dann aber gingen die Anleger nach zuletzt zwei Gewinntagen aus dem Risiko.

Gegen Mittag stand der Dax mit 0,31 Prozent im Minus bei 15 338,63 Punkten. Auch einige seiner Indexkollegen waren nach einem guten Auftakt in die Verlustzone gerutscht: Der MDax gab zuletzt um 0,28 Prozent auf 26 003,16 Punkte nach. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 verlor außerdem 0,4 Prozent an Wert. An den US-Börsen wurden erwartete Gewinne zuletzt deutlich kleiner.