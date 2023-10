Ströer gefragt - Positive Barclays-Empfehlung stützt

FRANKFURT (dpa-AFX) - Eine Hochstufung für Ströer durch die Barclays-Bank hat am Montag die Aktien des Werbekonzerns angetrieben. Außenwerbung in Deutschland sei eines der attraktivsten Werbemodelle im Mediensektor, argumentierte Analyst Julien Roch in seiner Studie für das neue "Overweight"-Votum. Nach einem Spitzenplus, das fast vier Prozent betragen hatte, blieb zuletzt noch ein Aufschlag von 1,1 Prozent übrig. Allgemein wurden die Anleger bei deutschen Aktien im Laufe des Vormittags vorsichtiger.

Das deutsche Außenwerbegeschäft sei eines der attraktivsten Werbemodelle im Medienbereich, was bei Ströer wegen des diversifizierten Portfolios manchmal aus dem Blick gerate, argumentierte Analyst Julien Roch in einer am Montag vorliegenden Studie für seine Hochstufung von "Equal Weight" auf "Overweight". Mit der zu erwartenden Portfolio-Vereinfachung sollte dieser Bereich für noch mehr Schwung sorgen. Dazu unterstütze die attraktive Bewertung der Aktie. Diese hat 2023 bislang 2,3 Prozent verloren, während der MDax auf einen Anstieg um 3,5 Prozent kommt./gl/edh/jha/

Die Stroeer Aktie wird aktuell mit einem Plus von +1,38 % und einem Kurs von 42,62EUR gehandelt.