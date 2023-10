Frauenquote in Führungspositionen sinkt erneut / Ostdeutsche Bundesländer an der Spitze

--------------------------------------------------------------

Ein Blick auf die regionalen Zahlen verdeutlicht, dass die ostdeutschenBundesländer in Bezug auf die Frauenquote in Führungspositionen weiterhinführend sind. Brandenburg belegt mit einer Quote von 29,6 Prozent denSpitzenplatz, gefolgt von Mecklenburg-Vorpommern (28 Prozent), Sachsen (27,3Prozent) sowie Thüringen (26,3 Prozent) und Sachsen-Anhalt (25,1 Prozent).Bremen (19,3 Prozent) und Baden-Württemberg (22,3 Prozent) haben hingegen diegeringste Frauenquote in Führungspositionen.Die Gründe für die höhere Präsenz von Frauen in Führungspositionen in denöstlichen Bundesländern Deutschlands sind vielfältig und lassen sich auf eineReihe von Faktoren zurückführen, darunter historische, sozioökonomische undkulturelle Einflüsse.So bestehen die Unterschiede in der Arbeitskultur zwischen Ost- undWestdeutschland nach wie vor: "In den neuen Bundesländern arbeiten mehr Frauenin Vollzeit, was auch dazu führt, dass sie in Führungspositionen häufigervertreten sind. In höheren Positionen innerhalb von Unternehmen sindTeilzeitbeschäftigungen eher die Ausnahme", erklärt Dr. Frank Schlein,Geschäftsführer von CRIF Deutschland die aktuellen Zahlen.Nach der Wiedervereinigung Deutschlands hat es in Ostdeutschland zudem einenerheblichen Strukturwandel gegeben, der zu einem Rückgang traditionellerIndustrien und einem Anstieg des Dienstleistungssektors geführt hat. Dies könnteauch die Geschlechterverteilung in Führungspositionen beeinflusst haben, dabestimmte Branchen historisch eher männlich dominiert waren.Frauenquote in Aufsichtsräten weiterhin bei unter 20 ProzentIn Aufsichtsräten zeigt sich, dass dort Frauen stark unterrepräsentiert sind.Während die Quote von Frauen in Aufsichtsräten bei 19,8 Prozent liegt, ist nurknapp mehr als jeder zehnte Aufsichtsratsvorsitz von einer Frau besetzt (10,7Prozent). Bei der Frauenquote in Aufsichtsräten zeigen sichMecklenburg-Vorpommern (26,4 Prozent) und Brandenburg (24,7 Prozent) führend.Den geringsten Anteil meldet hingegen das Saarland mit 17,1 Prozent weiblicherAufsichtsräte.Höhere Frauenquote in kleinen UnternehmenDie Frauenquote in Führungspositionen steigt in kleinen Unternehmen (bis zu zehnMitarbeitern) auf 27,9 Prozent, während sie in Unternehmen mit 101 bis 500Mitarbeitern auf 12,2 Prozent abfällt. Bei Großunternehmen mit über 10.000Mitarbeitern liegt der Anteil weiblicher Führungskräfte bei 17,0 Prozent.Branchen: Höchster Wert im GesundheitswesenHinsichtlich der Branchenzugehörigkeit sind im Gesundheitswesen Frauen mit einerQuote von 36,8 Prozent am stärksten in Führungspositionen vertreten. Auch imHandel (27,3 Prozent) und im Verlagswesen (25,5 Prozent) haben Frauenüberdurchschnittlich häufig Leitungspositionen inne. In Branchen wie derEnergieversorgung (11,3 Prozent), dem Maschinenbau (9,9 Prozent) und demBaugewerbe (9,7 Prozent) sind Frauen hingegen unterrepräsentiert.Für die Analyse wurden von CRIF rund 1,9 Millionen Führungspositionenausgewertet (Stand: 29. September 2023). Die analysierten Positionen umfassenGeschäftsführer, Aufsichtsratsmitglieder und -vorsitzende, geschäftsführendeGesellschafter sowie Vorstandsmitglieder und -vorsitzende.Pressekontakt:Oliver Ollrogge, CRIF GmbH, Bereich Marketing/PRE-Mail: mailto:o.ollrogge@crif.com, Tel.: 040 / 89 803 582Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/22285/5616323OTS: CRIF GmbH