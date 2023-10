Wirtschaft Dax dreht am Mittag ins Minus - Anleger bleiben zurückhaltend

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Die Börse in Frankfurt ist am Montag nach einem freundlichen Start bis zum Mittag ins Minus gedreht. Gegen 12:30 Uhr wurde der Dax mit rund 15.350 Punkten berechnet, 0,2 Prozent unter dem Schlussniveau vom Freitag.



Die größten Abschläge gab es bei Fresenius, Merck und Sartorius. Entgegen dem Trend konnten unterdessen Vonovia, Daimler Truck und Porsche am stärksten zulegen. "Der Handel im Dax läuft zum Wochenbeginn in eher ruhigen Bahnen", sagte Marktexperte Andreas Lipkow.