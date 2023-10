Viebrockhaus setzt mit der Ökosiedlung "SmartCity" in Harsefeld neue Maßstäbe für die Stadt der Zukunft (FOTO)

Harsefeld (ots) - Die Zukunft des urbanen Bauens und Lebens nimmt in Harsefeld

konkrete Formen an. In einer beispiellosen Zusammenarbeit mit Green Planet

Energy und der Gesellschaft für innovatives Bauen entsteht die Ökosiedlung

"SmartCity". Dieses Projekt, das aus 18 Einfamilienhäusern der

Effizienzhaus-Stufe 40 besteht, repräsentiert den neuesten Stand der Forschung

und Technik in Sachen umweltfreundliches Bauen, Energieeffizienz sowie

nachhaltiger Ressourcenschonung und verkörpert das Ideal einer Smart City.



Was ist eine Smart City?