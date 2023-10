DAX - Hochlauf bis 15.550 Punkte?

Zudem mit einer sehr bärischen Tageskerze mit einem langen oberen Schatten und einem kleinen Kerzenkörper. Mit dem Monat Oktober kommt es in US-Vorwahljahren statistisch betrachtet oft zu Erholungen Anfang Oktober bis Mitte Oktober, gefolgt von einem erneuten Kursrückgang bis Ende Oktober. Dabei ist auch der große Verfallstermin am 20. Oktober zu beachten, Verfallstermine bilden oft Marktwendepunkte. Es könnte also erst nach dem Verfall zu einem weiteren Kursrückgang kommen.

In den USA steht am Nachmittag um 16:00 Uhr der ISM-Einkaufsmanagerindex Verarbeitendes Gewerbe September im Blick und um 17:00 Uhr wird eine Rede von Fed-Chef Jerome Powell erwartet.