toom auf der EXPO REAL 4. bis 6. Oktober 2023 in München Nachhaltigkeit im Fokus von Expansion und Umbau / Baumarktkette setzt bei Um- und Neubau von Standorten auf Nachhaltigkeit in allen Bereichen (FOTO)

Köln (ots) - Die Baumarktkette toom setzt bereits seit Jahren bei der Um- und

Neugestaltung ihrer mehr als 300 Standorte konsequent auf Nachhaltigkeit in

allen Bereichen. Durch eine ressourcenschonendere Bauweise bei Umbau, Neubau und

Modernisierung hat toom bereits einige Erfolge erzielt. Mit stolzen 17 Green

Buildings, die den Gold-Standard der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges

Bauen (DGNB) erfüllen, kommt toom seinem Ziel der Klimaneutralität immer näher.

Auf der diesjährigen Expo-Real werden offiziell die Gold-Plaketten für die neuen

Märkte in Mönchengladbach und Norden-Nadörst überreicht.



Jeder Neubau von toom wird gemäß dem Goldstandard der Deutschen Gesellschaft für

Nachhaltiges Bauen (DGNB) für Green Buildings errichtet. Dieser Standard wird

nur an Immobilien vergeben, die durch besonders energieeffiziente und

nachhaltige Bauweise überzeugen. Mittlerweile hat toom stolze 17 Green Buildings

errichtet, die den strengen Kriterien des DGNB-Goldstandards entsprechen.

Aktuell befinden sich zwei weitere Standorte, Bremen und Alsdorf, im

Prüfungsprozess, um ebenfalls diese hohen Nachhaltigkeitsstandards zu erreichen.

"Wir sind sehr stolz, dass sich unsere jahrelangen Bemühungen im Bereich des

nachhaltigeren Bauens auszahlt und wir mit unseren Gold-zertifizierten Märkten

Vorreiter in der Branche sind", so Jörg Krawinkel, Bereichsleiter Immobilien

toom.