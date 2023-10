BAADER BANK stuft BASF SE auf 'Add'

MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat BASF auf "Add" mit einem Kursziel von 53 Euro belassen. Die Konsensschätzungen für den Chemiekonzern seien immer noch zu hoch, schrieb Analyst Konstantin Wiechert in einer am Montag vorliegenden Studie. Dies gelte sowohl für die am 31. Oktober anstehenden Quartalszahlen als auch für das Jahr. Wiechert geht davon aus, dass BASF den Ausblick erneut senken wird. Die laut einem Medienbericht geplante Veräußerung von Unternehmensteilen könnte derweil ausreichen, dass die Dividendenzahlungen auf dem bisherigen Niveau bleiben./gl/jha/Veröffentlichung der Original-Studie: 02.10.2023 / 08:48 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die BASF Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,08 % und einem Kurs von 42,67EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: BAADER BANK

Analyst: Konstantin Wiechert

Analysiertes Unternehmen: BASF SE

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 53

Kursziel alt: 53

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m