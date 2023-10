UBS stuft SYMRISE AG auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Symrise von 120 auf 114 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Bei der Kapitalmarktveranstaltung des Aromen- und Duftstoffeherstellers am 11. und 12. Oktober stehe das Tierfuttergeschäft im Fokus, das gut ein Fünftel des Konzernumsatzes ausmache, schrieb Analyst Charles Eden in einer am Montag vorliegenden Studie. Zudem rechne er mit ersten Aussagen zum dritten Quartal, dessen Zahlen am 25. Oktober veröffentlicht würden - bei dieser Gelegenheit könnte Symrise das Jahresziel für das organische Umsatzwachstum nach oben hin konkretisieren./gl/jha//glVeröffentlichung der Original-Studie: 01.10.2023 / 11:54 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.10.2023 / 11:54 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

