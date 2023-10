DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft LANXESS AG auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Lanxess von 39 auf 28 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Wegen kurzfristiger Risiken dürften die Konsensschätzungen für das dritte und vierte Quartal sinken, und auch er revidiere seine Prognosen für den Chemiekonzern nach unten, schrieb Analyst Tristan Lamotte in einer am Montag vorliegenden Studie. Für die langfristigen Aussichten bleibt er aber optimistisch./gl/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 02.10.2023 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.10.2023 / 06:37 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Lanxess Aktie wird aktuell mit einem Minus von -2,29 % und einem Kurs von 23,50EUR gehandelt.



