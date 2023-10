RBC stuft H&M auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für H&M nach vorgelegten Neunmonatszahlen von 175 auf 170 schwedischen Kronen gesenkt und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Analyst Richard Chamberlain kürzte in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie moderat seine bis 2025 reichenden Gewinnerwartungen je Aktie für den Modehändler. Er begründete dies mit einer niedriger angenommenen Umsatzentwicklung auf vergleichbarer Ladenfläche./tih/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 01.10.2023 / 18:21 / EDTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.10.2023 / 00:45 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die H & M Hennes & Mauritz (B) Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,18 % und einem Kurs von 13,46EUR gehandelt.